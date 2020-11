Basket: esordio con vittoria in serie B per la Vaporart Bernareggio Esordio con vittoria per la Vaporart Bernareggio. I Reds hanno vinto 77-64 nella prima di campionato di serie B in Sicilia contro la Torrenovese. Ma non è stata una passeggiata.

Esordio con vittoria per la Vaporart Bernareggio. I Reds sono stati protagonisti di un tortuoso pregara con la Torrenovese, della provincia di Messina. Scongiurato il rischio di non poter volare in Sicilia grazie all’estensione dei tamponi obbligatori a 48 ore prima della gara anche in serie B e archiviata l’ordinanza con cui il sindaco siciliano aveva vietato l’ingresso in paese ai brianzoli, hanno giocato e vinto per 77-64 nella prima di campionato di serie B. Ma non è stata una passeggiata.

Dopo uno 0-8 iniziale, i padroni di casa hanno tenuto testa ai brianzoli per 30’ fino al 57-56 (36-34 a fine primo tempo). In apertura degli ultimi dieci minuti due canestri da tre hanno spostato definitivamente l’inerzia della partita. Protagonisti Laudoni e Baldini autori rispettivamente di 16 e 17 punti.

La prossima partita per i vincitori della Supercoppa di serie B è il 5 dicembre in casa contro Green Basket Palermo.

