Basket Costa delle gemelle Villa vince la Coppa Italiana U18, a Eleonora anche la gara del tiro da tre Le gemelle lissonesi Eleonora e Matilde Villa, classe 2004, hanno vinto la Coppa Italiana Under 18 con il Basket Costa.

Percorso netto fino alla fine per il Basket Costa e le gemelle lissonesi Eleonora e Matilde Villa, classe 2004, nella Coppa Italiana Under 18. La settimana di gare a Udine si è chiusa con il trionfo su San Martino di Lupari per 94-52 e un match mai in discussione (26-15, 50-32, 74-43 i parziali dei periodi).

Top scorer Eleonora Villa con 21 punti, Osazuwa (19) e Matilde Villa (11). Eleonora Villa nel fine settimana ha vinto anche la gara del tiro da 3.

