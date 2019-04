Basket, Canarins di Agrate in tv: Paolo Pizzul allo stadio con nonno Bruno

Agrate: Bruno e Paolo Pizzul in collegamento dallo stadio di Udine per la trasmissione Quelli che il calcio (Foto by Michele Boni)

C’è un Pizzul che gioca a basket ad Agrate Brianza. Non è il noto giornalista Bruno e neppure il figlio (giornalista a sua volta) Fabio, bensì il nipote Paolo che milita in serie C Silver con l’Agrate Basket giocando come ala piccola nella squadra dei Canarins. Il ragazzo di 23 anni sabato pomeriggio è stato ospite nella trasmissione “Quelli che il calcio” insieme al nonno per raccontare dalla Dacia Arena la partita di calcio Udinese-Sassuolo, terminata 1-1.



Accanto a Bruno Pizzul sarebbe dovuta esserci Francesca Fantuzzi, fidanzata dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi che da tempo segue le partite della squadra emiliana la domenica pomeriggio, ma una indisposizione dell’ultimo minuto ha favorito il debutto televisivo di Paolo Pizzul, che ha avuto anche modo di raccontare del suo campionato con Agrate.

