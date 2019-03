Basket: Aurora Desio vince Euro Pacé 2019, al torneo internazionale anche Forti e Liberi e Gerardiana

Sventola il tricolore sulla Francia: l’Aurora Desio Under 13 ha vinto il Torneo internazionale di basket di Pacé, in campo nel fine settimana per l’edizione numero 35. Presenti come sempre da Monza anche Forti e Liberi e Gerardiana.