Autodromo di Monza, weekend con la 4 Ore dell’European Le Mans Series L’ultimo weekend con diretta streaming prima del ritorno del pubblico all’autodromo di Monza.

Al via il 9 luglio il primo fine settimana agonistico all’insegna delle gare di durata all’Autodromo nazionale. Di scena la 4 Ore dell’European Le Mans Series, categoria che da alcune stagioni ha scelto la pista brianzola quale sede della tappa italiana, e che scende in pista per la gara domenica alle undici. Al via vetture che una volta avremmo definito delle Sport Prototipo, mentre ora più semplicemente sono chiamate Lmp2 e Lmp3. Con loro, a riempire la griglia, presenti anche un manipolo d’immancabili Gran Turismo come le iconiche Ferrari 488 e Porsche 911.

Al di là del valore dei partenti anche in questo fine settimana la visione delle gare è vietata al pubblico. Sias ha deciso di non anticipare quanto invece verrà messo in pratica sette giorni dopo, in occasione della 6 Ore del Mondiale Wec, quando un massimo di mille spettatori paganti potranno assistere alla prova del Mondiale Endurance.

Per il fine settimana prevista diretta televisiva e live streaming: qualifiche e gara.

Per i piloti dell’Elms, al quarto round stagionale, due sessioni di prove libere venerdì pomeriggio e sabato mattina. La griglia di partenza si decide con tre distinte sessioni di qualifica da 10 minuti, una per ciascuna delle tre categorie. Le nove Lmgte scendono in pista il sabato alle 13.25, mentre i sedici prototipi Lmp3 e le diciannove Lmp2 rispettivamente alle 13.45 e alle 14.05. Domenica è invece giorno di gara, con la 4 ore di Monza che prende il via alle 11 e chiude il programma del fine settimana.

L’Italia sarà rappresentata nella endurance con sedici piloti. Tra le Lmp2, in una griglia che non si vedeva così affollata dal 2018, Francesco Dracone e Sergio Campana del team BHK Motorsport (completa l’equipaggio il tedesco Markus Pommer). Nelle Lmp3 ci sono Eurointernational e 1 Aim Villorba Corse. Si alternano al volante della Ligier JS P320 del primo team Andrea Dromedari, Jacopo Baratto e Joey Alders. Villorba schiera invece Alessandro Bressan, Damiano Fioravanti e Andreas Laskaratos. Completa la cinquina di driver italiani per questa categoria Mattia Pasini (Inter Europol Competition).

Nelle Gte c’è l’equipaggio della Ferrari #80 di Iron Lynx, il team emiliano porta a Monza Claudio Schiavoni, Giorgio Sernagiotto e Paolo Ruberti sulla 488 GTE Evo #60 e Manuela Gostner, insieme a Rahel Frey e Michelle Gatting, sulla vettura #83. Infine, tra gli italiani corrono anche Andrea Fontana (JMW Motorsport), Alessio Rovera (AF Corse) e Gianmaria Bruni (Proton Competition).

La prima serie di supporto a scendere in pista nel fine settimana è la Ligier European Series, campionato monomarca alla sua seconda stagione dopo il debutto nel 2020. Due gare in programma sabato (60 minuti + 1 giro). La prima inizia alle 10.35, la seconda alle 14.35. Anche per la Porsche Carrera Cup France, serie monomarca di Porsche 911 GT3 Cup, sono previste due competizioni da 40 minuti. Gara-1 alle 16 di sabato, gara-2 domenica alle 9.45. L’ultima serie in gara è la Michelin Le Mans Cup, con 33 piloti di vetture GT3 e LMP3 che si sfidano tra i cordoli del Tempio della Velocità per il terzo appuntamento stagionale. La gara di 2 ore del campionato è alle 17 di sabato.

