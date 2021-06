Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Autodromo di Monza, per la 6 Ore del World Endurance Championship torna il pubblico La prima gara con le tribune di nuovo aperte dopo i mesi di emergenza sanitaria è la 6 Ore di Monza del FIA World Endurance Championship in programma dal 16 al 18 luglio. Come acquistare i biglietti, a prezzo speciale fino al 30 giugno.

Il terzo round delle sei gare previste dalla serie e un’importante novità di calendario perché il campionato Endurance mondiale corre una gara a Monza per la prima volta nella sua storia, dopo i test ufficiali Prologue dell’aprile 2017.

La prevendita solo online è aperta fino al 30 giugno con un prezzo scontato (60 euro poi 80 euro dall’1 luglio, gratuito per i bambini fino ai 6 anni, 1 euro per quelli tra i 7 e gli 11 anni. I ragazzi dai 12 ai 17 anni e gli over 75 hanno invece una tariffa dedicata di 30 euro) e sarà possibile prenotare il proprio posto online fino al giorno stesso dell’evento.

Per accedere, con ingressi contingentati, è necessario completare una procedura di check-in simile a quella adottata per i voli aerei che permetterà un tracciamento degli spettatori per la tutela della loro salute.

La domenica dell’evento gli spettatori saranno sulla tribuna laterale destra del rettifilo di partenza. La procedura di acquisto e registrazione deve avvenire solo sui canali online autorizzati.

In gara trentotto vetture che si sfideranno nelle rispettive classi per una sei ore che quest’anno presenta una novità di assoluto rilievo: l’introduzione della categoria Hypercar, con cinque vetture che hanno sostituito la precedente classe regina delle LMP1.

