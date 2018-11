Autodromo di Monza: Ferrari Challenge al gran finale con Arrivabene e Fisichella

Domenica 4 novembre il gran finale del Ferrari Challenge all’autodromo di Monza dove sono in scena i Mondiali con le ultime gare delle serie continentali – Europe, North America, Asia Pacific. Posto gratuito in tribuna e intrattenimento (anche per bambini) nel paddock completano il programma della ricca giornata motoristica. Nel pomeriggio l’atteso show con Fisichella e la sua F60 del 2009.