Autodromo di Monza: arriva la 6 Ore Wec e riaprono le porte al pubblico Un weekend di gare all’autodromo nazionale di Monza che ospita la 6 Ore Wec. Peugeot presenta la Hypercar con cui torna nel circuito endurance. Domenica il pubblico può tornare sulle tribune.

Fine settimana di livello assoluto con la disputa della 6 Ore Wec, il massimo delle gare endurance a livello mondiale. Un programma scarno con la sola gara riservata alle Toyota e sfidanti, che prevede prove libere dal pomeriggio di venerdì in attesa delle 18 di sabato, momento in cui scattano le varie fasi di qualificazione, mentre la 6 Ore prende il via a mezzogiorno di domenica 18.

Tra le sorprese del weekend anche la presentazione del nuovo prototipo di Peugeot Sport che mostrerà in anteprima all’autodromo la sua 9x8 Le Mans Hypercar con cui tornerà nelle gare endurance dalla stagione 2022.

La novità è data dall’apertura al pubblico della tribuna di fronte alla corsia box per un totale di mille posti disponibili, comprendenti anche quelli destinati ai vari team per le loro hospitality, per cui sono circa settecento i tagliandi per assistere alla sola gara, però senza possibilità di spostarsi lungo il circuito. Agli inizi di questa settimana c’erano ancora alcune decine di biglietti disponibili, il cui costo è di 80 euro, dimezzato per gli over 65 e gli under 17.

