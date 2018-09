Atletica,i risultati della Mezza di Monza all’autodromo (con l’errore speciale) - FOTO FOTO - Simone Pessina e Valeria Straneo sono i vincitori della quindicesima Mezza di Monza, corsa domenica all’autodromo nella tradizionale cornice di entusiasmo. L’errore sulla medaglia rende l’edizione unica.

Simone Pessina e Valeria Straneo sono i vincitori della quindicesima Mezza di Monza, corsa domenica all’autodromo nella tradizionale cornice di entusiasmo. Millecinquecento al via della mezza maratona. Pessina (Cs Rocchino) ha corso i 21 km 197 metri in 1 ora 12’17” davanti a Giovanni Vanini (Cardatletica, 1h13’08”) e Corrado Pronzati (Maratoneti Genovesi, 1h13’19”). Settimo Andrea Gandini del Monza Marathon Team, ottavo Matteo Brocchieri del Team Brianza Lissone.

TUTTI I RISULTATI

L’azzurra Straneo ha vinto in 1h13’16”, terza assoluta, davanti a Alessia Colnaghi (Cremella, 1h27’17”) e Laura Brenna (Manerannes, 1h28’22”). Settima Manuela Frizzo dei Gamber de Cuncuress, decima Daniela Carpani del Monza Marathon Team. In gara anche la campionessa italiana Sara Dossena. Altri 1500 iscritti alle altre gare in programma: 10 km e 30 km e le rispettive formule non competitive.

Fuoriprogramma che ha reso unica la quindicesima edizione: le medaglie riportavano la data 16 settembre 2108. Di buon auspicio per le edizioni a venire.

