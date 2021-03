Atletica: Vladimir Aceti in semifinale sui 400 metri agli Europei indoor, Aquaro alla prova degli 800 Prima missione compiuta per Vladimir Aceti e l’atletica brianzola agli Europei indoor di Torun: ha conquistato la semifinale con il secondo nella batteria dei 400 metri. In serata in pista anche Gabriele Aquaro sugli 800.

Prima missione compiuta per Vladimir Aceti e l’atletica brianzola agli Europei indoor di Torun. Il giussanese delle Fiamme Gialle ha corso la batteria dei 400 metri in 46”82 finendo al secondo posto e conquistando un prezioso biglietto per una semifinale che venerdì sera sarà una battaglia. Una batteria non facile corsa tutta in seconda corsi e risolta bene sul rettilineo finale per giocarsela con lo sloveno Janezic (46”73) mentre alle spalle scivolava indietro lo spagnolo Garcia.

Atletica Europei Indoor Torun Vladimir Aceti

“Una batteria tosta, con gente esperta e forte - ha commentato Aceti ai microfoni della Fidal - Ho fatto più o meno quello che era previsto, l’abbiamo portata a casa. Ora bisogna riposare benissimo perchè stasera sarà tostissima. Spero nella finale che sarebbe un gran risultato: sto molto bene, posso fare tanto”.

Aceti sarà in gara anche con la 4x400 con cui, senza mezzi termini, “speriamo in una medaglia”.

La semifinale dei 400 metri è in programma alle 19.10 di venerdì 5 marzo. Alle 19.55 le batterie degli 800 con il villasantese Gabriele Aquaro del Team-A Lombardia Brugherio.

