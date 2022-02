Atletica: tutti i risultati del Cross per Tutti nel Grugnotorto, 2.200 atleti in gara La tappa del Cross per Tutti intitolata a “Gianni Perini” e organizzata dall’Atletica Cinisello nel parco del Grugnotorto ha registrato 2.223 atleti al traguardo. I risultati.

Con il Covid e le quarantene in regresso, atleti e atlete hanno ripreso a popolare i prati del circuito Cross per Tutti. E così la tappa di Cinisello Balsamo, intitolata a “Gianni Perini”, organizzata dall’Atletica Cinisello ha registrato 2.223 atleti al traguardo. Nomi nuovi tra i vincitori della gara. Matteo Burburan (Forti e Liberi Monza) ha fatto il vuoto tra gli Elite, la triatleta Laura Ceddia (Raschiani Triathlon Pavese) si è imposta nel settore femminile, Mattia Campi (Pro Sesto) ha dominato tra gli Under 20, tra i master over 50 dove ha vinto Stefano Bulessi (Circolo Atletica Guardia di Finanza - M50).

Gara Elite (6 km) – Subito al via il monzese Matteo Burburan (Forti e Liberi) ha mandato subito segnali agli avversari. Il campione regionale under 23 dei 5000 ha guadagna decine di secondi ogni giro. Al traguardo l’under 23 Burburan ha staccato Davide Caputo (CBA Cinisello) di quasi mezzo minuto, poi Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate), Giacomo Talamazzini (Euroatletica 2002), Luca Riccardi (CBA Cinisello), Lorenzo Pozzi (Pro Sesto), primo dei senior.

Gara donne (4 km) – Subito in fuga le triatlete Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team) e la junior monzese Laura Ceddia (Raschiani Triathlon Pavese) ma nel finale quest’ultima è parsa più brillante, mentre da dietro la cuneese Stefania Brazzoli (Podistica Valle Varaita) ha battuto Bermejo Blaya (Friesian Team) anche nella sfida tra le senior. Quarto posto per la prima master Eliana Valeria Silvera Silva (CBA Cinisello - F35), poi l’under 23 Giorgia Cantù (CUS Pro Patria Milano), Al traguardo anche il decano di questo Cross per Tutti, Oscar Iacoboni (Euroatletica 2002), colonna dei Master M85.

Gara under 20 (4 km) - Come tra gli Elite, si è imposto lo junior comasco Mattia Campi (Pro Sesto), davanti alla coppia dell’Euroatletica 2002 Lorenzo Surico e Luca Andreis, poi Danilo Frezzato (CBA Cinisello) e Lorenzo Ercolin (Team-A Lombardia), Lorenzo Canzi (Pro Sesto), Federico Incontri (Pro Sesto), Pietro Botros (Cento Torri Pavia) ed Edoardo Grassi (PBM Bovisio), primo degli allievi.

Gara master over 50 (6 km) - La gara si è infiammata grazie a un quartetto che ah spinto subito sull’acceleratore. Poi il più in forma di giornata è stato Stefano Bulessi (Circolo Atletica Guardia di Finanza - M50), che ha superato Gennaro Piermatteo (Daini Carate) e Fabio Cattaneo (Gap Saronno).

Gare giovanili . Tra i Cadetti doppietta per il CUS Pro Patria Milano che ha controllato bene la gara con Michele Alamia e Michele Fossali. Terzo posto per Thomas Colombo (Atletica Riccardi). Nella prova Cadette, nuova sfida tra Giorgia Franzolini (Euroatletica 2002) e la comasca Teresa Buzzella (US Derviese). Nel rettilineo finale prevale lo spunto della milanese, che tra sette giorni proverà a vincere il campionato regionale. Terzo posto per Margherita Anelli (Atl. Meneghina).

Ragazzi/e 2009 – È tornato al successo Riccardo Villa (Euroatletica 2002), questa volta davanti a Simone Chiuchiù (5 Cerchi Seregno) e Simone Straga (Atl. Cernusco). Al femminile, continua la striscia vincente di Caterina Meani (Athl. Villasanta), questa volta contro un altro talento come Anna Rondelli (CUS Pro Patria Milano).

Ragazzi/e 2010 - Vittoria a sorpresa di Fabrizio Lanzini (GSA Brugherio) davanti a Gabriele Saia (Atl. Desio) e Francesco Lollo (Atl. Cesano). Al femminile, ancora un successo per Asia Scimone (Atl. Meneghina), questa volta davanti a Carola Giodda (Atl. Cernusco) ed Eleonora Ferrari (Virtus Groane).

Esordienti - Nella categoria 2011 hanno vinto Luca Striatto (Vis Nova Giussano) e Sara Mottadelli (Pol. Besanese); nella 2012: Federico Cella (Atl. Muggiò) e Sara Meloni (Team Endurance, Savona).

Domenica 27 febbraio quinta tappa a Paderno Dugnano, sede del Campionato Regionale Cadetti/e.

