Atletica, Tortu positivo al test rapido e messaggio sui social: «Priorità far stare al sicuro tutte le persone viste nell’ultimo periodo» Filippo Tortu è risultato positivo al test rapido per il coronavirus. E in attesa dei risulitati del sierologico cui si è sottoposto, ha scritto un messaggio sui social: «La mia priorità è far stare al sicuro tutte le persone viste nell’ultimo periodo e osservare la quarantena fino a quando non tornerò negativo».

Filippo Tortu è risultato positivo al test rapido per il coronavirus. E in attesa dei risulitati dell’esame sierologico cui si è sottoposto, ha scritto un messaggio sui social per arrivare a ogni eventuale contatto dell’ultimo periodo che non sia già stato avvertito. Intanto ha iniziato la quarantena.

«Ho da poco fatto il test rapido per il Covid-19 e, nonostante le prevenzioni messe in atto, sono risultato positivo» - ha scritto il velocista di Carate Brianza - Ho svolto il sierologico, i cui risultati mi verranno consegnati tra domani (lunedì, ndr) e martedì. Ho provveduto a contattare tutte le persone con cui ricordo di essere stato in contatto nell’ultimo periodo; se non avete ricevuto il mio messaggio e abbiamo interagito, vi chiedo di prestare massima attenzione ed effettuare il test anche voi».

Infine una rassicurazione sulle sue condizioni: «Voglio rassicurarvi sulle mie condizioni, sto bene, ma la mia priorità è far stare al sicuro tutte le persone viste nell’ultimo periodo e osservare la quarantena fino a quando non tornerò negativo. A presto, Filippo».

