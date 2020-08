Atletica, Tortu fa 10”18 sui 100 metri in Svizzera: «Avrei voluto fare meglio, ma è un passo importante» Il caratese Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10”18 nella gara disputata praticamente in solitaria a Langenthal, in Svizzera. Nessun avversario al suo livello.

Ha detto 10”18 il cronometro della pista di Langenthal, in Svizzera, al termine dei 100 metri corsi praticamente in solitaria dal caratese Filippo Tortu nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il primatista italiano ha fermato il suo secondo miglior crono della stagione, dopo il 10”12 di Savona, ma avrebbe voluto qualcosa di più.

«Avrei voluto fare meglio a livello cronometrico ma è inimmaginabile pensare di passare da 10.30 a 10.10 nel giro di pochi giorni - le sue parole a fine gara alla Fidal, allargando l’analisi anche al 10.28 e 10.31 di Rieti e al 10.32 della batteria di Savona - Il 10.18 mi va bene per le sensazioni che ho avuto in gara. Ho capito che per fare risultati significativi quest’anno bisogna avere molta pazienza, fare un passo alla volta, e quello di oggi secondo me è stato un passo molto importante».

Tortu è rimasto un po’ sui blocchi, facendosi sorprendere in partenza dallo svizzero Maxime Baudraz, ma poi non c’è stata storia: nella fase lanciata il brianzolo si è disteso e ha allungato in progressione scavando il vuoto con gli avversari arrivati lontani. Alle sue spalle Baudraz (10”61), lo svedese Svensson (10”67) e gli svizzeri Lestrade (10”69), de Groot (10”90), Eng (10”93).

#atletica il VIDEO del 10.18 (+0.7) di Filippo Tortu a Langenthal, in Svizzera, nei 100 metri (video Swiss Athletics)CONI Italia Team European Athletics World Athletics Pubblicato da Federazione Italiana di Atletica Leggera su Mercoledì 5 agosto 2020

