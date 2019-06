Atletica, Tortu fa 10”10 a Oslo sui 100 metri e il minimo per i Mondiali di Doha Filippo Tortu corre i 100 metri in 10”10, è quarto a Oslo al debutto sulla distanza in Diamond League e fa il minimo per il Mondiali di Doha a settembre.

Filippo Tortu corre i 100 metri in 10”10, è quarto a Oslo al debutto sulla distanza in Diamond League e fa lo standard per il Mondiali di Doha, che saranno a fine settembre e rendono la stagione molto lunga. La gara è stata vinta dall’americano Coleman protagonista di una volata in 9”85 (miglior prestazione mondiale stagionale) davanti al cinese Xie (10”01) e all’altro americano Rodgers (10”04). Infortunato l’inglese Prescod.

Per Tortu è anche la migliore prestazione nazionale del 2019, visto che il 9”97 di Rieti due settimane fa non era stato omologato per il +2,4 di vento a favore. Buona partenza per il brianzolo che ha corso con maggiore fluidità rispetto ai 200 metri del Golden Gala di Roma. Sabato 15 giugno festeggia 21 anni.

