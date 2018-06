Atletica, super Filippo Tortu: 9”99 sui 100 a Madrid, record italiano e primo azzurro sotto i 10 secondi - VIDEO LEGGI Il commento di Fabio Monti - Super Filippo Tortu a Madrid. Il velocista di Carate Brianza ha corso i 100 in 9”99: è il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi, battuto il record di Pietro Mennea che resisteva dal 1979.

È super Filippo Tortu a Madrid. Il velocista di Carate Brianza ha corso la finale dei 100 in 9”99: è il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi, battuto il record di Pietro Mennea che resisteva dal 1979. Quel 10”01 che aveva già avvicinato a Savona (10”03).



Tortu aveva vinto la semifinale replicando il 10”04 già corso al Golden Gala di Roma e ha dato il meglio di sé in finale con vento quasi nullo: secondo alle spalle del cinese Su (9”91) e davanti al sudafricano Simbine, terzo in 10”01 dopo aver corso 9”98 in semifinale.



Il #TDay l’ha chiamato la Fidal sui social nelle notizie sul Meeting di Madrid: il 22 giugno è proprio un grande giorno per Tortu e per l’atletica italiana.





“Sono veramente contentissimo, è quasi indescrivibile la gioia - ha commentato a caldo a Fidal.it - Sapevo di potercela fare, ma per me il record di Pietro Mennea è sempre rimasto un sogno da quando ero bambino e adesso sono veramente felice. Devo ringraziare tutti quelli che sono venuti qui, che ci credevano forse anche più di me. L’obiettivo della stagione restano gli Europei in agosto, adesso non penso al tempo che ho fatto e mi concentro su Berlino 2018. E facciamo il tifo per il capitano Fabrizio Donato nel triplo”

