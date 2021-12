Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Atletica, sei tappe per il Brianzolo di cross: via a Cantù, gran finale a Carate Brianza Il ritorno del Campionato Brianzolo sulle scene agonistiche ora è ufficiale: l’edizione numero 35 prevede sei tappe iniziando con la prima di sabato 15 gennaio a Cantù. Poi Oggiono, Agrate Brianza, parco di Monza, Desio. Gran finale a marzo a Carate Brianza.

Il ritorno del Campionato Brianzolo sulle scene agonistiche ora è ufficiale: lo hanno comunicato i dirigenti delle società che organizzano la popolare manifestazione aperta a tutti gli sportivi e alla grande platea degli appassionati delle campestri purché in regola con il tesseramento Fidal 2022. La 35esima edizione del “Brianzolo” prevede la disputa di sei prove iniziando con la prima di sabato 15 gennaio a Cantù, organizzata dalla Canturina Pol.S.Marco nel Centro sportivo comunale Via Giovanni XXIII (campo gara via Gandhi info 333 7570607 Frigerio, 347 6902406 Bossi).

Poi, di seguito, le altre prove: 29 gennaio a Oggiono (org.Avis Oggiono - tel.340 7189650 Valtorta V. Centro Sportivo, Via Bachelet); 12 febbraio ad Agrate Brianza (org.Gamber de Cuncuress – tel.377 4839768 Mario Leopizzi; Parco Aldo Moro); 19 febbraio Parco di Monza Cascina San Fedele, entrata Porta Monza) organizzata dal Gp.Villasantese (tel.347 4282422 Elio Riboldi); 26 febbraio a Desio (org.Runners Desio - tel 349 1635492 Maffeis M., Parco Villa Cusani Tittoni-via Lampugnani, 62 – Desio); 12 marzo gran finale a Carate Brianza all’interno del Parco di Viale Garibaldi 37 Residenza “ll Parco”; org. ASD Marciacaratesi, tel. 348 7398148 Carlo Bonini.

In questa prova in programma a Carate Brianza sarà assegnato il “Trofeo Molteni” messo in palio dalla Fidal Regionale Lombardia. Premiazioni finali a Carate B venerdì 25 marzo 2022 presso la tensostruttura nell’area della Residenza “Il Parco”.

Per la classifica finale del Campionato Brianzolo è necessario partecipare ad almeno 5 prove (in caso di partecipazione a tutte le 6 prove verrà scartato il risultato peggiore). Con la partecipazione a tutte le sei gare è previsto un bonus di 2 punti validi per la classifica finale individuale. La segreteria organizzativa del circuito è presso Marciacaratesi Via Verdi, 5 - Carate Brianza - Lunedì/giovedì sera Tel/Fax 0362 1361065 Bonini Carlo cell. 348 7398148.

In palio il Trofeo Incartare alla prima Società classificata del Settore Giovanile; Trofeo Maxi Sport alla prima Società classificata del Settore Senior Master

Importante novità per il 35mo Campionato Brianzolo: ad ogni tappa è prevista una premiazione speciale al miglior tempo femminile e maschile; categorie settore senior – dalle Promesse agli “Over”. Il premio è messo a disposizione da “Iovedodicorsa” di Marco Frattini.

La manifestazione si svolqerà nel rispetto delle regole e dei protocolli federali per il contenimento dell’emergenza epidemica Covid-19. Servizio di cronometraggio e classifiche a cura di OTC Srl. Infine, per ogni tappa sono previste 8 gare, 18 premiazioni e classifiche per 32 categorie.

