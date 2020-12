Atletica, la nuova pista della Vis Nova Giussano è tricolore Proseguono i lavori di rifacimento della pista di atletica dello stadio Borgonovo di Giussano: pedane rosse e anello verde che con il bianco delle corsie richiama il tricolore italiano.

Verde come i colori societari insieme al bianco e al rosso come il Tricolore. Una scelta cromatica non casuale per la nuova pista di atletica del Vis Nova Giussano. Sono in corso i lavori per il rifacimento dell’anello destinato alla corsa e per le pedane dei salti, lungo, alto, asta e per i lanci. Queste, ormai, ultimate. L’intervento ha avuto inizio nel mese di ottobre e rientra nell’ accordo di programma, firmato un anno fa, fra il Comune e la Regione per il rifacimento della pista d’atletica del Centro Sportivo ‘Stefano Borgonovo’ con l’obiettivo di ottenere l’omologazione dell’impianto nella classe più elevata prevista dalla Fidal. L’importo complessivo delle opere è di circa 600 mila euro con un contributo regionale, a fondo perduto, di 250 mila euro e la restante parte, pari a 350 mila euro, a carico del Comune.

Gli interventi prevedono il rifacimento della pavimentazione della pista e l’integrazione delle attrezzature mancanti per l’omologazione dell’impianto in Classe B. Al momento, sono state ultimate le pedane (di colore rosso) per salti e lanci ma mancano le attrezzature, mentre deve essere ultimata la copertura delle corsie destinate alla corsa, che verranno tracciate in bianco. Non è in programma, in questa fase, il rifacimento dell’illuminazione: «Nella riqualificazione è previsto anche l’acquisto delle attrezzatture, tutte propedeutiche all’ottenimento dell’omologazione Fidal – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici e patrimonio, Giacomo Crippa - mentre, per quanto riguarda le luci, per ora non sono oggetto dell’intervento, ma rimane funzionante l’impianto esistente».

Per il presidente dell’Atletica Vis Nova Giussano, Roberto Sironi, certamente «è un importante investimento nei giovani e nello sport. La pista sarà a disposizione per gli allenamenti dei nostri 150 atleti e delle altre società. Questo per noi è molto importante: far allenare i ragazzi. Aspettiamo certamente che l’intervento sia completato con anche tutte le attrezzature, che, sono, appunto, necessarie per l’omologazione Fidal, consentendo, così, l’organizzazione anche delle gare. La scelta cromatica risponde a una ragione effettiva poiché il verde è il colore di base nostro e del Vis Nova Calcio, ma non solo. Il rosso assorbe maggior calore, ragione per cui non è stato utilizzato per le corsie destinate alla corsa. Dalle tribune il rosso delle pedane richiama i vicini campi da tennis e, insieme al bianco delle linee, la nostra bandiera». Un precedente intervento (per lo più sugli spogliatoi) era stato realizzato dalla precedente amministrazione comunale.

