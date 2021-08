Atletica: il Team-A Lombardia di Brugherio si prepara alle finali dei campionati italiani Atleti e atlete del Team-A Lombardia di Brugherio si stanno allenando per preparare al meglio le finali dei campionati italiani di atletica.

Per atleti e atlete del Team-A Lombardia di Brugherio è ripresa la preparazione per poter affrontare le gare che mettono in palio titoli nazionali al meglio della condizione psico-fisica. Infatti, fra le sei squadre lombarde ammesse alla finale di Serie A dei Campionati di Società Allievi/e prevista sabato 25 e domenica 26 settembre al campo di atletica Sanpolino di Brescia nel settore femminile sarà presente anche la società presieduta da Agostino Rossi. In campo femminile miglior punteggio dopo la fase di qualificazione è appannaggio proprio di un club lombardo, la Bracco Atletica: tra le “magnifiche 12” sono entrate pure il Team-A e l’Atletica Bergamo rispettivamente con l’11esimo e il nono score.

Le avversarie a Brescia per il Team brianzolo saranno Fiamme Gialle Simoni, CUS Parma, Battaglio CUS Torino, Studentesca Rieti Andrea Milardi, Atletica Vicentina, ACSI Italia Atletica, Atletica Stronese Nuova Nordaffari, Assindustria Sport e Aterno Pescara. Tra gli Allievi hanno staccato il pass per la finalissima Bergamo Stars Atletica, Pro Sesto e Atletica Bergamo, posizionatesi rispettivamente al quinto, al sesto e all’ottavo posto dopo la lunga fase di recupero punteggi a cavallo tra primavera ed estate. Miglior punteggio è quello della Studentesca Rieti Andrea Milardi: qualificate alla finalissima sono pure Fiamme Gialle Simoni, Atletica Vicentina, SAF Atletica Piemonte, Nissolino Intesatletica, Toscana Atletica Futura, Siracusatletica, Atletica Livorno e Atletica Brugnera Friulintagli.

Tanta Lombardia qualificata per la finale di Serie B Girone Nord-Ovest a Boissano (Savona) in calendario nei giorni 25 e 26 settembre ben 16 squadre: Team A Lombardia, CUS Pro Patria Milano, Cento Torri Pavia, Atletica Gavirate, CUS Insubria Varese Como, Atletica Varesina Malpensa, Atletica Riccardi Milano, OSA Saronno Libertas e Atletica Lecco Colombo Costruzioni in campo maschile; CUS Pro Patria Milano, Atletica Vigevano, Atletica Gallaratese, Pro Sesto, Nuova Atletica Varese, Atletica Lecco Colombo Costruzioni e Atletica Riccardi Milano tra le donne.

