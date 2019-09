Atletica: il programma dei brianzoli azzurri ai Mondiali di Doha 2019 Il programma dei Mondiali di atletica leggera al via venerdì 27 settembre a Doha, in Qatar. Giorni e orari delle gare dei brianzoli azzurri: Filippo Tortu e Vladimir Aceti, Linda Olivieri e Lorenzo Perini.

Sempre più vicini i Mondiali di atletica a Doha, in Qatar. Il via venerdì 27 settembre per dieci giorni di grande sport e per l’Italia, e la Brianza, è già l’occasione per scendere in pista. Venerdì è il giorno dei 100 metri con le batterie del caratese Filippo Tortu, il primatista italiano delle Fiamme Gialle (rientrato da poche settimane dopo il recupero da un infortunio patito a inizio estate) e del collega Marcell Jacobs. Appuntamento alle 17.05; eventuale turni successivi sabato 28 settembre: alle 17.45 la semifinale, alle 21.15 la finale.

Una gara velocissima con i primi quindici dei settantadue al via accreditati di un tempo sotto i 10 secondi: 9”81 per l’americano Christian Coleman, 9”86 per il nigeriano Divine Oduduro, 9”87 per l’eterno Justin Gatlin (37 anni e campione in carica), 9”93 per il sudafricano Akani Simbine, per l’ivoriano Arthur Cissé, per l’altro americano Cravon Gillespie, 9”95 per Zharnel Hughes, primo e unico europeo dei lotto dei velocissimi. Jacobs è iscritto col tempo di 10”03, Tortu con 10”10. Obiettivo per entrambi superare più turni possibili.

Sabato in pista la 4x400 mista per cui è convocato il giussanese Vladimir Aceti. Squadre al via alle 19 per le batterie, eventuale finale domenica 29 settembre alle 21.35.

Da lunedì tocca ai monzesi d’adozione: gli ostacolisti allenati da Giorgio Ripamonti. Il 30 settembre batteria dei 110 ostacoli per Lorenzo Perini (Aeronautica), alle 19.05 insieme a Hassane Fofana. Eventuali turni successivi mercoledì 2 ottobre alle 19.05 per la semifinale e alle 21.55 per la finale.

Martedì 1 ottobre Linda Olivieri della Atletica Monza (Gs Fiamme oro Padova, argento agli Europei U23) corre i 400 ostacoli: batteria alle 16.30. Eventuali turni successivi il 2 ottobre alle 20.05 per le semifinali e venerdì 4 ottobre alle 20.30 per le finali.

Venerdì 4 ottobre alle 20.05 corre la 4x100 per cui è convocato Tortu; eventuale finale sabato 5 ottobre alle 21.15.

Alle 4x400 è affidato il gran finale: le batterie per l’Italia per cui è convocato anche Aceti si corrono sabato 5 ottobre alle 19.25. La gara per la medaglia d’oro chiude il programma iridato domenica 6 ottobre alle 20.30.

