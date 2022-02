Atletica: il Brianzolo di cross corre al parco di Monza La terza prova del Campionato Brianzolo Corsa Campestre si corre il 19 febbraio al parco di Monza, alla Cascina San Fedele, sul circuito tracciato dal Gp Villasantese. Il presidente Riboldi presenta la manifestazione.

Sabato 19 febbraio alla Cascina San Fedele, all’interno del parco di Monza (ingresso porta Monza), è in programma la terza prova del Campionato Brianzolo Corsa Campestre. L’organizzazione della gara, valida anche come Campionato Regionale per le categorie Master dalla M35 e F35 in su, è stata messa a punto, come avviene da diversi anni a questa parte, dal G.P. Villasantese, società particolarmente attiva sul fronte organizzativo.

La prova di sabato sarà valida anche come Campionato Regionale: tutto pronto per questo grande evento? Quanta affluenza è prevista?

“Con tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato con impegno per approntare al meglio, curando tutti gli aspetti organizzativi, considerata l’importanza della gara. – commenta Elio Riboldi presidente del G.P.Villasantese – Inoltre rispetto alle prime due prove del Campionato Brianzolo pensiamo di avere un’affluenza maggiore, pur in considerazione di una situazione pandemica che, seppur in via di miglioramento, presenta purtroppo ancora delle problematiche e che non ci permette di ospitare anche le categorie giovanili”.

Il tracciato di Monza è tra i più apprezzati oltre per il contesto in cui è inserito anche per il suo valore tecnico.

“Certo, il fatto stesso di essere all’interno del Parco Monza lo rende sicuramente apprezzabile, ma è fuor di dubbio che la morfologia del terreno e lo sviluppo del percorso lo rendono tecnicamente valido. Penso che sia proprio per tutto questo, che per la seconda volta negli ultimi cinque anni siamo riusciti ad ospitare il Campionato Regionale”.

La partenza della prima gara è prevista alle 14.30 (ai nastri di partenza ci saranno atleti che gareggiano nelle categorie Master 50 e oltre); la seconda è alle 15.15 (Junior maschile e femminile, Senior femminile, Master 35 e oltre) mentre l’ultima gara è alle ore 16 (al via atleti del settore maschile, categorie Promesse, Senior, Master 35, 40 e 45). Al termine di ogni gara si terranno le premiazioni.

Dopo due prove disputate a Oggiono e a Agrate Brianza, questa la classifica generale (limitata alle prime cinque società): 1° Gs.Avis Seregno con 3037 punti; 2° Marciacaratesi 2401 punti; 3° Gruppo Ethos Running Team Vimercate 1628 punti; 4° Runners Desio 1511 punti; 5° Gamber de Cuncuress 697 punti.

