Atletica: gran finale del Campionato Brianzolo di corsa campestre, premiazioni a Carate

Serata di premiazione finale del Campionato Brianzolo di corsa campestre: è in programma venerdì 25 marzo alle 21 nella Tensostruttura all’interno della Residenza Il Parco in via Garibadi 37 a Carate Brianza.

Nel corso della manifestazione, come da tradizione, saranno consegnate le magliette del Campionato agli atleti primi classificati nelle varie categorie Fidal nonché a tutti i concorrenti rientrati nella classifica finale, con quattro prove sulle cinque in programma. La serata delle premiazioni, coordinata dai Marciacaratesi, è stata sostenuta dalle sei società della Brianza che organizzano il circuito pur con le difficoltà derivanti dalla pandemia, e che soprattutto in occasione della 35° edizione non hanno lesinato il loro impegno nel promuovere una manifestazione finalizzata a privilegiare la corsa campestre, disciplina sportiva sempre più popolare.

Tra l’altro la tappa organizzata a Desio è stata etichettata con il marchio “Plastic Free” in quanto non sono state distribuite bottigliette di plastica. Per l’occasione era operativo un erogatore mobile di BrianzAcque allo scopo di distribuire acqua alla spina e in bicchieri di carta.

Infine, anche questa edizione del Brianzolo è stata occasione per ricordare la figura di Giorgio Molteni, scomparso nel giugno 2016, che ha lasciato tracce incancellabili del suo impegno per la diffusione dell’atletica, nonché tra gli ideatori e i fondatori del Campionato. Un trofeo è stato messo in palio da Fidal Lombardia per ricordare la sua figura.

Questa la classifica finale per società: 1° Gs.Avis Seregno 7.326 punti; 2° Marciacaratesi 6.051 punti; 3° Runners Desio 5.077 punti; 4° Gruppo Ethos Running Team - Vimercate 4.545 punti; 5° I Gamber de Cuncuress 1.621 punti; 6° Atletica Blu Frida 1.035 punti.

