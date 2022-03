Atletica, gran finale a Carate per il Brianzolo di cross: ricordando Giorgio Molteni Il 35° Campionato Brianzolo di corsa campestre approda a Carate Brianza e sabato 12 marzo vive la quinta e ultima prova dell’edizione 2022 nell’ampia zona a verde de Il Parco di via Garibaldi.

Dopo aver fatto tappa nel Parco di Villa Tittoni a Desio, il 35° Campionato Brianzolo di corsa campestre approda a Carate Brianza e nell’ampia zona a verde de Il Parco di via Garibaldi va in scena la quinta e ultima prova dell’edizione 2022 affidata all’organizzazione de I Marciacaratesi.

Nel pomeriggio di sabato 12 marzo, prenderanno il via tre gare: ore 14.30 quella per uomini over 50; alle 15.15 per tutte le categorie femminili; quindi alle 16.00 per atleti che gareggiano nelle categorie senior e promesse, master Under Cinquanta.

“Nelle gare di sabato abbiamo programmato anche due importanti iniziative per ricordare la figura di Giorgio Molteni che ha lasciato tracce inconfondibile del suo impegno per la diffusione dell’atletica, scomparso nel giugno del 2016, nonchè tra gli ideatori e i fondatori del Brianzolo di corsa campestre e di altre manifestazioni e passeggiate in talune zone nel nostro territorio – spiegano gli organizzatori - Un trofeo messo in palio da Fidal Lombardia è riservato al Gruppo sportivo con più atleti classificati alla prova di Carate e sarà consegnato la sera delle premiazioni finali e, quindi, un trofeo verrà assegnato alle prime tre squadre in base ai risultati. Dalle classifiche di tappa sarà infatti conteggiato il miglior tempo di squadra, sommando per ogni team, i migliori tempi delle tre gare. Inoltre sulla scorta dei risultati di sabato ai Carate verranno definite anche le classifiche individuali e quelle per società”.

In quest’ultimo settore al primo posto della classifica, dopo quattro prove, è al comando il Gs.Avis Seregno con 5815 punti, seguito da I Marciacaratesi (4545 punti), Runners Desio (3897), Gruppo Ethos Running Team di Vimercate (3311), I Gamber de Cuncuress (1340).

