Atletica: Filippo Tortu sui 100 metri a Madrid, in pista anche Olivieri A Madrid sabato 19 giugno in gara Filippo Tortu e Linda Olivieri. Il caratese torna in Spagna dove nel 2018 aveva conquistato il record italano scendendo per pirmo sotto i 10 secondi.

Era il 22 giugno nel 2018 quando Filippo Tortu a Madrid aveva corso i 100 metri con il record italiano di 9”99, quello migliorato il mese scorso da Marcel Jacobs (9”95 a Savona). Era stato il primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi.

Sabato 19 giugno il caratese delle Fiamme Gialle torna in Spagna, stessa città pista diversa, per la tappa Silver del Continental Tour, una delle gare di avvicinamento alle olimpiadi di Tokyo: 100 metri con i sudafricani Akani Simbine (personal best 9”89, vincitore al Golden Gala di Firenze in 10”08) e Gift Leotlela (9.94 a metà maggio) e Yupun Abeykoon (Atl. Futura Roma), cingalese che si allena in Italia.

Per Tortu, 23 anni compiuti il 15 giugno, è la terza uscita stagionale dopo il 10”18 all’esordio il 22 maggio a Rieti e il 10”30 corso la scorsa settimana a Ginevra controvento (-1.7).

Intanto sui social Filippo Tortu (gran tifoso della Juventus) ha postato il tifo per la nazionale impegnata agli Europei indossando la maglia personalizzata col suo record.

In gara a Madrid anche la portacolori dell’Atletica Monza Linda Olivieri, allenata da Giorgio Ripamonti. Corre i 400 ostacoli, al Golden Gala di Firenze era scesa a 55”63.

