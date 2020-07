Atletica: Filippo Tortu e Vladimir Aceti in pista a Savona nel meeting che schiera tutti i migliori

Rettilineo e giro di pista, c’è la Brianza in pista a Savona giovedì 16 luglio. In gara Filippo Tortu alla ricerca di buone sensazioni sui 100 metri e Vladimir Aceti sui 400 metri. Meeting in diretta tv.