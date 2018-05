Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Atletica: Filippo Tortu corre i 100 metri in 10”03, secondo italiano di sempre Due primati personali in un solo pomeriggio per Filippo Tortu, campione caratese di atletica leggera. Nel meeting di Savona ha corso i 100 metri in 10”09 (ventoso) e poi ha vinto con 10”03, secondo tempo italiano di sempre dopo Pietro Mennea.

Allenarsi in Brianza fa andare velocissimi. Lo ha dimostrato Filippo Tortu, che, a Savona, in un pomeriggio con condizioni meteo ideali (24 gradi e 0,7 metri di vento al secondo), ha corso I 100 metri in 10”03, secondo tempo italiano di sempre, dopo il 10”01 di Pietro Mennea a Città del Messico nel 1979. Nessuno mai aveva corso così veloce I 100 a livello del mare.

Tortu ha battuto Marcell Jacobs, più vecchio di tre anni e mezzo, che ha chiuso anche lui con un grande tempo (10”08). Non si era mai vista una gara con due sprinter italiani così veloci.



Atletica Tortu Savona



Jacobs in batteria aveva corso un’ora e mezzo prima in 10”04, con tre metri di vento a favore. Tortu aveva subito risposto vincendo la sua batteria, con un 10”09 regolare (1,2 m/s), primato personale e quarto tempo italiano di sempre, ma con una partenza non eccezionale.

Le sensazioni più che positive lo avevano indotto a correre anche la finale, dove è stato perfetto dal primo all’ultimo metro, sempre che si possa parlare di una gara senza errori.

Ma la soddisfazione del padre, che allena Tortu, fra Giussano e Besana, è la miglior conferma di quanto di buono ha fatto Filippo ai 185 metri di altitudine di Savona. Il tempo ha confermato che Tortu può arrivare davvero lontano, diventando il primo italiano a scendere sotto i 10” e puntando al podio europeo in agosto a Berlino: «Credo di aver fatto tutto quanto dovevo e di averlo fatto bene. La partenza è stata buona, il resto è venuto in modo semplice. Però non dimentico che siamo solo a maggio e che l’Europeo di Berlino è ad agosto».

Tortu e Jacobs si ritroveranno giovedì 31 maggio al Golden Gala di Roma. La rivalità è il pepe dello sprint, anche se i due sono grandi amici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA