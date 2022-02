Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Atletica leggera Cross per tutti 2022 Cesano Maderno: podio gara femminile vinta da Silvia Gradizzi - foto Cross per tutti

Atletica, Cross per tutti: i risultati delle gare di Cesano Maderno Quasi 1.300 atleti a Cesano Maderno per gara 2 del Cross per tutti. Ecco i risultati. Prossima gara, domenica 6 febbraio a Lissone.

Nella gara 2 a Cesano Maderno per il “Cross per Tutti” quasi 1.300 atleti hanno invaso l’area verde del Centro sportivo di via Martinelli.

Gara elite. Gli attesi protagonisti scattano subito al via. Ci sono il vincitore di Canegrate, il biellese Umberto Contran (Bugella Sport), l’ingegnere milanese Edoardo Melloni (Athletic Club 96 Alperia Bolzano) e il bresciano Francesco Alliegro (Libertas Unicusano Livorno). Si uniscono a loro l’under 23 Carlo Bedin (Team-A Lombardia) e il fuori classifica Adrien Debray, belga di 23 anni studente all’Università Bicocca.

I cinque fanno il vuoto alle spalle, poi l’attacco decisivo nel 5° km. Si staccano Alliegro e Bedin, Contran resiste fino 300 metri dal traguardo, poi Melloni fa valere l’attacco vincente, affiancato dal compagno di allenamenti Debray. Dietro Melloni, Contran e Alliegro, Bedin è il primo tra le Promesse, poi Jean Pierre Vallet (Atl.Cogne Aosta), Karim Bendahou (Pro Sesto), Giacomo Talamazzini (Euroatletica 2002), Mattia Fezza (DK Runners) primo dei master M35 e Dario Ciardelli (ASD Vegan Power) primo degli M40.

Gara femminile. Grande attesa per rivedere l’azzurrina Silvia Gradizzi (CUS Pro Patria Milano), valdostana. L’atleta non delude e coglie la vittoria dopo una gara in solitaria; alle sue spalle si posizionano la triatleta Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team) prima delle senior e terza, dopo una grande rimonta, Luisa Gaia Dal Molin (Milano Atletica). Quarta e prima delle junior l’altra valdostana Laura Segor (CUS Pro Patria Milano), compagna di allenamenti della Gradizzi, poi Camilla Galimberti (Bracco), Federica Dal Molin (Bracco), Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza), Giorgia Cantù (CUS Pro Patria) ed Elvira Marchianò (Milano Atletica) prima master Cat.F35. Migliore delle allieve Iolanda Donzuso (Milano Atletica).

Gara under 20. Assenti i protagonisti di Canegrate, tutti gli atleti in campo animano l’andatura per conquistare i piazzamenti più importanti. Alla fine sui primi sei gradini salgono nell’ordine Giorgio Lorusso (Team-A Lombardia di Brugherio), gli juniores Pietro Botros (Cento Torri Pavia), Nicola Fumagalli e Saliou Ndiaye (entrambi Team-A Lombardia) seguiti da Edoardo Grassi (PBM Bovisio) e Yuri Azzara (La Fenice).

Gara Master over 50. Assolo dello scatenato Oscar Balbiani (Atl. Lecco Colombo Costruzioni - M55), imprendibile per tutti. Argento per Stefano Bulessi (Circolo Atletica Guardia di Finanza - M50), seguito da Felice Piantanida (Escursionisti Civates - M55), Gerardo Milo (PBM Bovisio - M50), Emiliano Ceraulo (Podismo Muggiano - M50), Franco Talamazzini (Euroatletica 2002 - M55), Massimo Figaroli (CBA Cinisello - M50), Andrea Cavalli (Atletica Lambro - M50). Antonio Fiume (Runners Legnano) è il migliore degli M60, Giovanni Lunardi (Euroatletica 2002) degli M65.

Gare giovanili. La gara Cadette ha visto la conferma di Giorgia Franzolini (Euroatletica 2002), già prima a Canegrate. Il forcing finale non lascia scampo a Rebecca Borgonovo (Geas) e alla piemontese Silvia Signini (Bugella Sport). Tra i Cadetti primo posto per Giacomo Secchi (Atl.Concorezzo), davanti a Alessandro Zanghi (La Fenice) e Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone).

Ragazzi/e gareggiano divisi per anno di nascita. Tra i nati 2009, vincono i campioni provinciali Riccardo Villa (Euroatletica 2002) e Caterina Meani (Athl. Villasanta), per i 2010 Francesco Lollo (Atl.Cesano) e Asia Scimone (Atl.Meneghina).

Negli Esordienti 5 (nati 2011/12) vittorie per Filippo Mangone (Atl.Muggiò), Sara Mottadelli (Pol.Besanese); Federico Cella (Atl.Muggiò) e Beatrice Negrato (PBM Bovisio).

Prossima gara, domenica 6 febbraio a Lissone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA