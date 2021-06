Atletica, Aceti secondo agli Assoluti nei 400. Buona prova di Sara Galimberti nei 5000: per lei quarto posto In finale c’era anche un altro brianzolo, Gabriele Acquaro, di Villasanta, giunto sesto negli 800 metri vinti da Barontini. Oggi tocca a Mario Lambrughi (400hs) e a Linda Olivieri (lungo)

Secondo posto per Vladimir Aceti agli Assoluti di atletica di Rovereto. Nei 400 metri si è qualificato con il miglior tempo nelle batterie ma poi in finale il suo 46.21 non è bastato per battere Scotti, vincitore con 46.13.

Buona prestazione per Sara Galimberti, la giussanese, al ritorno in gara dopo la maternità, si è piazzata al quarto posto con 16.26.97, un buon tempo considerando il suo rientro alle gare. Lei stessa su facebook ha manifestato la sua soddisfazione per il tempo, il suo quarto di sempre.

In finale c’era anche un altro brianzolo, Gabriele Acquaro, di Villasanta, giunto sesto negli 800 metri vinti da Barontini. Per Acquaro 1.47.47.

Oggi in gara ci sono Mario Lambrughi nei 400 a ostacoli e Linda Olivieri nel lungo.

