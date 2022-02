Atletica: a Desio la tappa del Brianzolo “plastic free” Il Brianzolo arriva a Desio nel pomeriggio di sabato 26 febbraio con la quarta tappa del campioanto. Organizzano i Runners Desio e con la collaborazione di Brianzacque sarà un evento “plastic free”.

La quarta tappa del Campionato Brianzolo in programma sabato 26 febbraio a Desio sarà plastic free. Una iniziativa qualificata e importante messa in atto dalle società che organizzano il circuito che hanno scelto di non distribuire bottigliette di plastica e di conseguenza, nel parco Villa Cusani Tittoni di via Lampugnani a Desio, sarà presente un erogatore mobile di BrianzAcque, in pratica un distributore self service di acqua a disposizione di tutti gli atleti.

Per la penultima prova del Campionato Brianzolo corsa campestre, organizzata dai Runners Desio, i concorrenti troveranno un percorso molto veloce, dall’impatto scenografico unico.

Cross Campionato Brianzolo 2022

“È un sogno che si avvera. Dopo due anni di sospensione con tanti sacrifici e richieste abbiamo ottenuto questo spettacolare contesto messo disposizione dall’Amministrazione comunale di Desio, ottenendo anche il patrocinio - ha spiegato Carlo Maffeis, presidente dei Runners Desio nonché responsabile organizzativo dell’evento – Abbiano dato anima e corpo alla tappa più bella della storia Runners Desio con un dispiegamento di forze dei nostri associati considerevole e con il direttivo abbiano scelto un percorso tra i più tecnici; la partenza e l’arrivo sono posizionati davanti alla bellissima facciata della villa progettata dal celebre architetto Giuseppe Piermarini”.

Sabato 26 febbraio, nel pomeriggio, dal suggestivo Parco Villa Tittoni Traversi di Desio prenderanno il via le tre gare: ore 14.30 per uomini over 50; 15.15 per tutte le categorie femminili; 16 per uomini under 50.

Un’anticipazione dei premi della tappa di Desio: coppa e cesto per la donna più veloce, per l’uomo under 50 e per quello over 50 più veloci; medaglia e piccolo cesto per i “Turbo-lenti”, l’uomo e la donna meno in forma della tappa.

Classifica a punti per squadre dopo tre prove (limitatamente alle prime cinque posizioni): 1° Gs.Avis Seregno 4315; 2° I Marciacaratesi 3388; 3° Gruppo Ethos Runnig Team Vimercate 2419; 4° Runners Desio 2343; 5° Gp.I Gamber de Cuncuress 961.

