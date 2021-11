Atleti azzurri del Pattinaggio Bellusco sul tetto del mondo in Colombia: «Tanta roba!» Il commento della società dopo i risultati spettacolari ottenuti nelle gare in programma per il Campionato del Mondo di sport rotellistici 2021 da Andrea Cremaschi, Sofia Saronni e il 15enne Riccardo Ceola.

Gli atleti del Pattinaggio Bellusco sul tetto del mondo. «Tanta roba»: la società sportiva belluschese commenta così i risultati ottenuti dai propri portacolori che, in questi giorni, sono stati impegnati con la Nazionale italiana nelle gare in programma per il Campionato del Mondo di sport rotellistici 2021 che si stanno svolgendo a Ibaguè, in Colombia.

«Questa notte si sono concluse le gare su pista per i nostri portacolori, ben 6 le medaglie vinte - il commento della Pattinaggio Bellusco, pubblicato il 9 novembre sulla propria pagina Facebook - Stratosferico Andrea Cremaschi e stupende gare per Sofia Saronni e il giovane Riccardo Ceola, che sta correndo il suo primo Mondiale a soli 15 anni con la categoria più grande (junior) pur essendo ancora un Allievo. Beh tanta roba! Grazie ragazzi e forza Pattinaggio Bellusco».

Quattro le medaglie conquistate da Andrea Cremaschi: tre bronzi - nella Americana a squadre, nel Giro contrapposto, e nei 500 metri sprint - e un argento nella 1000 metri sprint ottenuto in una gara al cardiopalma finita a soli 2 centesimi dalla medaglia d’oro.

Sofia Saronni è riuscita a indossare l’argento nell’Americana a squadre. Stessa gara ma diversa categoria e medaglia per Riccardo Ceola che ha invece conquistato la medaglia di bronzo.

