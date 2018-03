Arezzo-Monza non si gioca, i biancorossi in amichevole contro il Seregno Che stress per il Monza calcio Da adesso a dopo Pasqua, i biancorossi saranno impegnati due volte a settimana in partite ufficiali per via del rinvio di Monza-Prato dovuto alla neve di Arezzo-Monza,in programma sabato 10 marzo ma posticipato a causa dei noti problemi societari che attanagliano la squadra toscana. Spazio all’amichevole contro il Seregno calcio.

Che la parte finale del campionato, per una neopromossa come il Monza che si ritrova in lotta sul doppio fronte della salvezza con ambizioni di qualificazione ai playoff, sarebbe stata il momento più difficile lo si sapeva già. Ma quest’impennata di impegni dovuta a rinvii più o meno imprevedibili rende tutto molto più complicato. Da adesso a dopo Pasqua, i biancorossi di mister Zaffaroni saranno impegnati due volte a settimana in partite ufficiali per via del rinvio di Monza-Prato dovuto alla neve dello scorso fine settimana e di Arezzo-Monza, che invece si sarebbe dovuta giocare sabato 10 marzo ma per la quale la Federazione ha già diramato la posticipazione a causa degli ormai noti problemi societari che attanagliano la squadra toscana.



Filippo Antonelli Agomeri

«Non voglio dire che il campionato sia falsato», commenta il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri, «perché chi più chi meno, le squadre stanno avendo tutte le loro difficoltà e problemi di calendario. Penso alla partita di andata con l’Arezzo: era appena scoppiato il caso e loro giocarono la gara della vita, battendoci nettamente. Più che altro, mi preoccupano tutte queste partite una dietro l’altra. Credo che ben poche squadre di Serie C siano attrezzate per il doppio impegno settimanale e sicuramente sarà una bella prova per tutte uscire al meglio da questo mese di fuoco».

Il Monza giocherà sabato 17 con il Siena, poi il 20 a Gavorrano, il 24 il Pro Piacenza in casa, il 29 a Livorno e l’8 aprile in casa con il Pontedera. In tutto questo, anche se probabilmente dopo, dovranno essere inseriti il recupero con il Prato (per il quale la Lega spinge che si giochi insieme a tutte le altre partite rinviate) e quello di Arezzo, sempre che si giochi, visto che non è così scontato che entro il 15 marzo la società venga salvata da chissà quale cordata di imprenditori disposti ad anticipare fondi in attesa della riassegnazione del titolo.

Comunque, approfittando della pausa prevista dal calendario per la concomitanza con il torneo di Viareggio, al quale la serie D parteciperà con una propria selezione giovanile, il Monza affronterà a Briosco il Seregno (ingresso gratuito per gli abbonati del Seregno, biglietto da 5 euro per chi non lo è).

