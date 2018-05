Arena Experience a Monza: serata di gran gala targata Consorzio Vero Volley Il trionfo delle emozioni con uno sguardo verso il futuro. Questo il leitmotiv dell’evento “Arena Experience”, organizzato dal Consorzio Vero Volley e andato in scena venerdì sera 11 maggio alla Candy Arena di Monza: ripercorsa l’annata sportiva delle due prime squadre monzesi, con tanti ospiti ed il focus sulla nuova vita dell’impianto lombardo.

Il trionfo delle emozioni con uno sguardo verso il futuro. Questo il leitmotiv dell’evento “Arena Experience”, organizzato dal Consorzio Vero Volley e andato in scena venerdì sera 11 maggio alla Candy Arena di Monza, casa dal 2012 e fino al 2037 della realtà che vanta due squadre nelle massime categorie, maschile e femminile, del volley italiano e, dalla prossima stagione, anche nelle coppe europee. A partecipare con entusiasmo ed interesse alla cena-spettacolo, quasi 200 ospiti, tra istituzioni, personalità del mondo imprenditoriale italiano, dello sport e della cultura, intrattenuti dalla conduzione del giornalista di Sky Sport, Stefano Meloccaro ed infine deliziati dalla performance del Coro della Città di Napoli che, dopo il grande successo riscosso nello spettacolo del 2017 “Verdi legge Verdi”, sempre a Monza, hanno chiuso l’evento con un concerto dal vivo.

Quattro i temi principali toccati durante la serata: Sport, Eventi, Territorio e Impresa, punti cardine del progetto del Consorzio Vero Volley per un’ulteriore crescita futura. Dopo l’aperitivo di benvenuto è stata la padrona di casa, presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, a prendere subito la parola. «Questo è un evento pensato per festeggiare una più che buona stagione dal punto di vista sportivo per le nostre prime due squadre – ha dichiarato Alessandra Marzari -. In questo impianto, oltre ad avere per la terza stagione consecutiva due formazioni nelle massime serie, per la prima volta nella storia del Consorzio si giocheranno anche le coppe europee. Un prezioso obiettivo raggiunto che poteremo avanti con il massimo impegno. Quella appena conclusa è stata un’annata soddisfacente anche per le squadre giovanili, che hanno conseguito importanti successi. Fondamentale è inoltre ricordare la prima stagione della Candy Arena, la nostra casa che in quest’anno ha visto un nuovo brand rappresentarla che aspettavamo da tempo. La cultura sportiva rimane la mission di questo luogo. Motivo per cui vi invito a venire con noi nello sport del futuro».



La serata alla Candy Arena



Sul palco, durante la cena, si sono poi alternati il sindaco di Monza, Dario Allevi, l’assessore allo Sport della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, l’assessore allo Sport del Comune di Monza, Andrea Arbizzoni, l’assessore all’istruzione del Comune di Monza, Pier Franco Maffè. Successivamente è stata la volta dell’impresa: rappresentata da Andrea Dell’Orto, presidente del Presidio Territoriale di Assolombarda Miano, Monza e Brianza. La forte spinta del Consorzio Vero Volley verso un approccio manageriale e moderno dell’attività sportiva, orientato verso l’innovazione, ha poi coinvolto Aldo Fumagalli, presidente di Candy Group, e Lucio Rovati, CEO di Rottapharm Biotech, che oltre a vivere il Vero Volley da tempo sono stati i principali sostenitori nello sviluppo di questa attività.



Il giornalista Stefano Meloccaro presenta Fabio Soli, nuovo allenatore della Gi Group Monza maschile, Miguel Àngel Falasca, tecnico della Saugella Monza di Serie A1 femminile e il direttore sportivo delle due formazioni, Claudio Bonati.



Binomio Cultura e Sport, altro sodalizio fondamentale per la realtà monzese, con Massimiliano Finazzer Flory, attore e regista teatrale, ad intervenire come testimone della sensibilità del Consorzio in termini di studio e approfondimento culturale, autore di ben tre spettacoli sul palcoscenico della Candy Arena tra il 2015 ed il 2018. Dopo l’intervento dell’onorevole Daniela Sbrollini, l’attenzione è stata focalizzata sulla presentazione dei due tecnici delle prime due squadre del Vero Volley: Fabio Soli, nuovo allenatore della Gi Group Monza maschile, e Miguel Àngel Falasca, tecnico della Saugella Monza di Serie A1 femminile, saliti sul palco con il direttore sportivo delle due formazioni, Claudio Bonati.

La chiusura di “Arena Experience” si è poi concentrata sui ringraziamenti ai partner della stagione appena conclusa, con un focus sui sostenitori della serata come il Comune di Monza, Assolombarda, Agema, l’Agenzia Yes! e Il Cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA