Arcore: la campionessa Arjola Trimi ospite speciale di Nuotiamo 2022, la gara delle scuole nuoto È stata una domenica pomeriggio impegnativa e ricca di sport alla piscina di Arcore che è stata teatro di Nuotiamo 2022 tra le scuole nuoto di Arcore, Concorezzo e Cormano. Ospite speciale la campionessa paralimpica Arjiola Trimi.

Quattrocento giovani atleti, una campionessa e quattro medaglie olimpiche. È stata una domenica pomeriggio impegnativa e ricca di sport alla piscina di Arcore che è stata teatro di Nuotiamo 2022, la competizione non agonistica organizzata tra le scuole nuoto delle società sportive In Sport, Sport Active e Aerosport. In acqua in via San Martino gli iscritti di Arcore, Concorezzo e Cormano.

Arcore gara Scuole nuoto con Arjiola Trimi - foto Insport Arcore su Facebook

Ospite speciale la nuotatrice Arjiola Trimi, oro paralimpico a Tokyo 2020 dei 50 metri dorso categoria S3 e dei 100 metri stile libero. Trimi è arrivata sul piano vasca con le sue medaglie a cinque cerchi (anche gli argenti con la staffetta mista 4×50 stile libero e sui 50 metri stile libero S4), un palmares che conta anche tredici titoli europei, un altro argento olimpico a Rio 2016, tre mondiali e il suo carisma: i giovani nuotatori presenti in attesa di gareggiare hanno trasformato l’emozione in un bell’applauso.

Le gare sono cominciate alle 14 e sono continuate fino al tardo pomeriggio con il passaggio dai blocchi delle decine di iscritti divisi per età. La manifestazione si è svolta a porte chiuse, il pubblico (genitori e parenti) si è alternato alla vetrata nella zona del solarium.

Il Circuito “NuoTiAmo” prevede una prima fase di qualificazione suddivisa in 8 concentramenti su base territoriale: il 27 marzo a Seregno tocca agli iscritti dei centri di Cesano Maderno, Giussano, Lecco e Seregno. I migliori tre classificati per ogni categoria si qualificano per la Finale in programma a Biella.

