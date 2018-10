Mattia Muratore in Villa Borromeo con giunta e la Polisportiva Bernate (Foto by Michele Boni)

Arcore: il giorno del campione del mondo Mattia Muratore Mattia Muratore ricevuto in municipio ad Arcore dopo la vittoria del titolo mondiale con la nazionale di hockey su carrozzina a Lignano.

Arcore ha il suo campione del mondo. Si tratta di Mattia Muratore, capitano degli azzurri e degli Sharks di Monza, che nei giorni scorsi ha vinto il mondiale di hockey in carrozzina che si è disputato a Lignani Sabbiadoro.

Il giocatore 34enne e avvocato di professione ha guidato la nazionale allenata da Saul Vadalà sul tetto del Mondo battendo ai rigori la Germania in semifinale per 5-4 e la Danimarca nella finalissima iridata per 3-2. Nella mattina di sabato 5 ottobre Muratore è stato ricevuto dall’amministrazione comunale nella Sala del Camino e il sindaco Rosalba Colombo l’ha omaggiato con un libro sulla storia del paese. Inoltre è stata l’occasione per conoscere da vicino il campione di hockey, le sue emozioni e il suo impegno nello sport: il 34enne è affetto da osteogenesi imperfetta, che lo costringe su una sedia a rotelle. Un esempio riassunto nelle sue parole: «Lo sport è uguale per tutti, indipendentemente dalle proprie capacità».

