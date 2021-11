Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Alessio Viganò e Vittoria Fermini sul tero gradino del podio (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate, boogie woogie: Alessio Viganò sul terzo gradino del mondo Il ballerino, categoria junior, è salito sul terzo gradino del podio in coppia con Vittoria Fermini al campionato del mondo che si è disputato in Ucraina, Kharkiv, domenica 24 ottobre.

L’albiatese Alessio Viganò (in coppia con la ballerina Vittoria Fermini) si è classificato al terzo posto al campionato del mondo di boogie woogie nella categoria junior, che si è disputato in Ucraina, Kharkiv, domenica 24 ottobre.

«Siamo entrambi orgogliosi di aver portato sul podio il nome dell’Italia e ovviamente contenti che i nostri sforzi sono stati ripagati con questo per terzo posto - afferma Alessio - era molto importante come gara anche perché è stato l’ultimo campionato del mondo in questa categoria perché dall’anno prossimo passeremo nella main class di fascia età più alta».

