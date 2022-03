Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Una bella parata di Tozzo (foto Alessio Morgese e Luca Rossini-pagina Facebook Seregno calcio). Anche con il Sudtirol era riuscito a intercettare il rigore ma sulla ribattuta è stato trafitto (Foto by Paolo Colzani)

Al Sudtirol basta un gol: il Seregno torna da Bolzano senza punti Decide un rigore nei primi minuti della ripresa, inizialmente sbagliato da Casiraghi ma poi ribadito in rete dopo la ribattuta del portiere

Al Seregno non riesce l’impresa sul campo della capolista Sudtirol, ormai avviata alla promozione. In Lega Pro i brianzoli escono senza punti dalla trasferta della giornata numero 33 del girone A.

Decide un rigore al 47’. Casiraghi si presenta sul dischetto ma sbaglia: la palla però prende il palo e il rigorista ha la possibilità di rimediare all’errore spingendo in rete la sfera. Per il resto la difesa del Sudtirol riesce a restare inviolata per i restanti minuti del secondo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA