Al parco di Monza lo spettacolo sui pattini di Lorenzo Guslandi e Enrique Rubio - VIDEO

Acrobazie e spettacolo in un weekend d’autunno al parco di Monza. Il merito è della presenza in viale Cavriga di due campioni delle rotelle in linea: Lorenzo Guslandi, monzese ventenne già portacolori del Roller Macherio, e Enrique Rubio, pluricampione spagnolo della specialità Slide. Insieme si sono cimentati in acrobazie che hanno incuriosito i frequentatori del parco e sono diventate un video pubblicato sui social, da instagram a youtube dove pubblica anche tutorial sulla sua disciplina.



Sul suo profilo instagram (@bis_onte) il brianzolo di sé dice “Freestyle skater e Type 1 diabetic”. Ne ha parlato nei mesi scorsi e in primavera aveva spiegato la sua condizione di sportivo diabetico anche su Rai 3 al “Kilimangiaro”: «Quando avevo tre anni mi hanno diagnosticato il diabete, e lo sport ne permette una gestione più tranquilla. Così, a 7 anni, spinto anche da vicini di casa, mi sono avvicinato a questo sport e mi sono appassionato così tanto che è quasi diventata la mia vita».

In carriera ha vinto nove titoli italiani, tre europei e due titoli mondiali nel pattinaggio freestyle.

