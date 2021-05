Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Addio allo sponsor Saugella sulle maglie della prima squadra femminile del Vero Volley Dopo 17 stagioni, costellate da quattro promozioni raggiunte sul campo, due coppe europee, una Supercoppa Italiana di Sand Volley, una Coppa Italia di B1, una Girl League giovanile e tante, tantissime emozioni, Saugella, storico brand del gruppo Mylan, non sarà il title sponsor della Pro Victoria Pallavolo Monza.

Non ci sarà più il nome Saugella sulle maglie del Monza: il consorzio Vero Volley, con la sua società Pro Victoria Pallavolo, ha infatti comunicato che al termine dell’attuale stagione, fissata al 30 giugno 2021, si interromperà l’accordo di sponsorizzazione che lega la prima squadra femminile al gruppo Mylan con il suo brand Saugella. Con questa partnership, sulle proprie maglie e nella propria denominazione, iniziata nel 2004-2005 grazie all’intuizione della famiglia Rovati, all’epoca proprietaria del marchio Saugella attraverso Rottapharm, il consorzio Vero Volley ha ottenuto ben quattro promozioni dalla Serie C fino alla A1 femminile, 1 Coppa Italia di Serie B1 nel 2013, 1 Challenge Cup nel 2019, 1 CEV Cup nel 2021, 1 Girl League nel 2018 e, infine, una Supercoppa Italiana di Sand Volley 4X4 nel 2019 sui campi da beach della Lega Femminile di serie A.



«Il Vero Volley - spiega il consorzio in una nota - ringrazia la famiglia Rovati e i gruppi Rottapharm, Meda Pharma e Mylan per aver contribuito da protagonisti a queste importanti e proficue annate sportive, e conferma la volontà di continuare a perseguire gli obiettivi delle ultime stagioni con ambizione e determinazione».

Ora la prima squadra femminile della Pro Victoria Pallavolo, protagonista in Serie A1 e nella prossima stagione anche in Champions League, massima competizione continentale di pallavolo, assumerà la nuova denominazione di Vero Volley Monza, in attesa dell’annuncio del suo nuovo title sponsor.

