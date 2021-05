Aceti e l’Atletica Monza con Olivieri nell’Italia per gli Europei a squadre Ci sono il giussanese Vladimir Aceti e la monzese d’adozione Linda Olivieri tra i convocati per gli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio

Ci sono il giussanese Vladimir Aceti e la monzese d’adozione Linda Olivieri tra i convocati per gli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha chiamato il giussanese delle Fiamme Gialle per la 4x400 insieme a Brayan Lopez, Lorenzo Benati, Edoardo Scotti.

Linda Olivieri porterà l’insegna dell’Atletica Monza per i 400 ostacoli. A proposito di Atletica Monza è presente anche Lorenzo Perini sui 110 ostacoli: entrambi gli atleti sono allenati da coach Giorgio Ripamonti.

Nel team ci sono Gianmarco Tamberi (alto), Marcell Jacobs (100), Davide Re (400), Yeman Crippa (5000), Leonardo Fabbri (peso). Tra i selezionati anche Eseosa Desalu (200), Edoardo Scotti (4x400), Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, le staffettiste vincitrici con la 4x100 alle World Relays Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana, le saltatrici Alessia Trost (alto) e Roberta Bruni (asta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA