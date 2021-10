“I Campionissimi” di Alfredo Ambrosetti, Filippo Tortu incontra Livio Berruti: «Ora possiamo chiamarci colleghi» A Varese, all’interno dell’evento “I Campionissimi” organizzato da Alfredo Ambrosetti e dalla moglie Lella, c’era anche Filippo Tortu che ha potuto incontrare un altro mitico oro olimpionico italiano, Livio Berruti: «Ora possiamo chiamarci colleghi» ha detto, scherzando, Tortu.

A Varese nella sfilata de “I campionissimi” evento organizzato da Alfredo Ambrosetti insieme alla moglie Lella nelle Ville Ponti, è intervenuto l’olimpionico Filippo Tortu nonché un incredibile numero di medagliati olimpici e mondiali di tutti gli sport. L’atleta di Carate B.za, in uno dei momenti più significativi dell’evento, ha consegnato ad Alfredo Ambrosetti il testimone utilizzato dalla staffetta 4x100 azzurra nella finale d’oro dei Giochi giapponesi. Nel corso della serata, durante un simpatico siparietto, l’oro della 4x100 ha detto a Livio Berruti: «Ora possiamo chiamarci colleghi». «No, perché non hai fatto il classico …» la risposta del campione dei 200 di Roma 1960.

Filippo Tortu con Livio Berruti

La famiglia Ambrosetti, per il quarto anno consecutivo, ha voluto celebrare i “Campionissimi”, personaggi che hanno fatto la storia dello sport italiano e internazionale ieri, oggi e probabilmente anche domani perché tra i protagonisti erano presenti atleti tuttora in piena attività, come Tortu, sprinter amatissimo da Ambrosetti che ha sempre creduto in lui e lo aveva invitato anche negli anni scorsi. Accanto agli sportivi, la sala si è riempita di numerose personalità di ogni campo: dalla politica all’economia, dalla società civile al giornalismo per una giornata di altissimo profilo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA