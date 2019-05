Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Giussano le premiazioni del Criterium della Brianza di sci di fondo

La Baita degli Alpini a Giussano si è riconfermato luogo di ritrovo per appassionati delle discipline invernali. Venerdì 3 maggio in occasione delle premiazioni del Criterium della Brianza erano presenti numerosi sportivi ai quali si sono aggiunte le “penne nere” delle sezioni Ana di Giussano e di Seregno.

Una presenza non casuale in quanto proprio gli alpini di queste sezioni in particolare quelli della sezione di Seregno, da anni, coordinano i servizi nelle località dove di disputano le gare di sci di fondo del Criterium. Il circuito giunto alla 33esima edizione articolate su tre gare (quest’anno si sono disputate sulle piste di San Michele Val Formazza, Santa Maria Maggiore-Val Vigezzo e Riale) coinvolge un numero sempre più numeroso di appassionati delle discipline invernali, quest’anno è stato vinto dal gruppo Gsa Sesto San Giovanni davanti a Pell e Oss Monza, Osa Alpinisti Valmadrera.

A seguire, nell’ordine, si sono classificate le formazioni di Polisportiva Team Brianza Lissone, Ana Seregno, Ana Giussano, Ana Lissone, PdP Milano e Cai di Carate Brianza. I dirigenti di queste società, accompagnati da un folto e chiassoso gruppo di giovani, erano presenti nell’ampia e accogliente sede del Gruppo Alpini di Giussano. Per l’occasione è intervenuto, quale ospite d’onore, Simone Paredi più volte campione del mondo nello skiroll, fondista accreditato di importanti risultati in gara internazionali e, da due anni allenatore della squadra nazionale italiana sci di fondo femminile.

Apprezzata anche la testimonianza via telefono di Marco Albarello, tra l’altro medaglia d’oro nella staffetta azzurra nell’olimpiade di Lillehammer. Ben articolate e curate in ogni dettaglio le premiazioni che hanno visto il sempre più indaffarato Silvano Cazzaniga, fondista lissonese insostituibile coordinatore del Criterium, distribuire medaglie e diplomi a tutti gli atleti con la collaborazione di Fabrizio Folcio (Ana Giussano) e di Elisa Galimberti (Ana Seregno).

