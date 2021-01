A Concorezzo arriva il padel: la novità al centro tennis Sono partiti i lavori per il centro tennis e a breve a Concorezzo si potrà giocare anche a padel. Ad annunciare la novità è stato direttamente il sindaco Mauro Capitanio.

«Sono partiti i lavori per il centro tennis che rilanceranno la struttura e introdurranno i campi da padel. Grazie a Squeeze ASD (gestore dell’impianto sportivo di via Libertà) che in un periodo di Covid ha creduto fortemente in questo progetto, investendo su Concorezzo – ha detto - Siamo qui per fare, per migliorare e rilanciare, con testa e cuore. Siamo davvero orgogliosi della rete di collaborazioni che si sta creando e dell’entusiamo che sostiene queste idee. Forza Concorezzo. Questa è un’altra bella notizia per tutti noi».

