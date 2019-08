Jova Beach Party atterra a Milano Linate: tutte le info per l’evento con Jovanotti Jova Beach Party atterra a Milano Linate: succede il 21 settembre 2019, ultimo giorno d’estate. Prevendite aperte dalle 10 di martedì 6 agosto. Quello che serve sapere.

A Milano non c’è il mare (ne fanno le veci l’Idroscalo e la Darsena), ma ci sarà lo stesso uno dei beach party che rappresentano l’evento dell’estate italiana. Succede sabato 21 settembre quando Jovanotti, la mente di tutto questo, chiuderà il tour che ha fatto ballare le spiagge (e Plan de Corones il 24 agosto) nella speciale location dell’aeroporto di Linate, chiuso per lavori fino a ottobre. Succede nell’ultimo giorno d’estate, che “è il primo vero giorno dell’anno - dice Jovanotti - Per festeggiare la chiusura di un giro incredibile e per salutare tutti insieme il nuovo anno”.

Linate “sarà trasformato nella base di lancio finale di quello che spiaggia dopo spiaggia è diventata la più grande festa dopo il big bang”. L’arrivo della “città invisibile” pensata dall’artista (su ispirazione di Italo Calvino) nel prato, tra torre di controllo e pista di decollo.

Otto ore di musica e di spettacolo, a partire dalle 15, “per le centinaia di migliaia di persone che hanno trasformato l’idea di Lorenzo nella più incredibile avventura live della storia dello spettacolo italiano”. Un happening in cui Jovanotti è stato gran maestro di cerimonie al punto da celebrare matrimoni.

Non era mai successo all’aeroporto di Linate e per il futuro prossimo non è previsto che succeda di nuovo, quindi l’evento che farà calare il sipario sul tour si può considerare unico.

Jovanotti Jova Beach Party Linate - foto da pagina Facebook ufficiale

“Un evento finale nato a grandissima richiesta per accontentare il grande pubblico di Piemonte Lombardia e Liguria dopo l’annullamento del Jova Beach di Albenga dovuto alle mareggiate di luglio - spiega la nota di presentazione - i biglietti dell’unica tappa ligure il cui rimborso è già stato attivato dallo scorso lunedì, saranno infatti validi per questo ultimo appuntamento”

Info utili. Tutti ai blocchi di partenza perché la prevendita apre alle 10 di martedì 6 agosto sul sito TicketOne. Prezzo unico 59,80 (52 euro + diritto di prevendita).

Capitolo bambini, per cui alla prima data era sorta qualche polemica: è previsto il biglietto gratuito per bambini sotto gli otto anni ma con capienza limitata. Per info è indispensabile scrivere a milanojovabeachparty@tridentmusic.it e registrarsi sul sito di Trident Music (QUI), che produce e organizza l’evento. L’organizzazione invita i genitori a non presentarsi con bambini al concerto senza la conferma della avvenuta prenotazione. I bambini devono essere accompagnati da almeno un genitore (per bambino) o di chi ne fa le veci, provvisto di regolare titolo di ingresso. Per tutte le richieste: info@tridentmusic.it.

Per le persone diversamente abili l’ingresso è gratuito, l’accompagnatore a pagamento. In contemporanea con la prevendita viene attivato un sistema di prenotazione attraverso il sito dell’organizzatore. Info e richieste sempre info@tridentmusic.it.

All’interno dell’evento la moneta sono i token (i gettoni) che si cambiano al valore di 3 euro l’uno e sono divisibili. Per il resto valgono le regole di sicurezza per i grandi eventi (no bottiglie con tappo, no borracce di metallo, no flaconi, no spray, no power bank, no caschi, no borse ingombranti etc. L’elenco di cosa non si può portare è qui).

© RIPRODUZIONE RISERVATA