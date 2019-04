Bruce Springsteen annuncia il nuovo album a giugno: subito in pre-order Bruce Springteen è in arrivo con un nuovo disco. Si intitolerà “Western Stars”, è in uscita il 14 giugno per Columbia records e rappresenta il primo nuovo album in studio degli ultimi cinque anni. Disponibile in pre-order dal 26 aprile.

Tre post in tre giorni sui social: il segnale che c’era da drizzare le antenne. E giovedì 25 aprile, a metà giornata in Italia, l’annuncio (più atteso dai fan, come si dice): Bruce Springteen è in arrivo con un nuovo disco. Si intitolerà “Western Stars”, è in uscita il 14 giugno per Columbia records e rappresenta il primo nuovo album in studio degli ultimi cinque anni (il numero 19 in studio nella carriera iniziata nel 1973 con “Greeting from Asbury Park, NJ”). È annunciato disponibile in pre-order dal 26 aprile (4.26, uno degli indizi).

bruce springsteen (ufficio stampa)

“Ispirato dai suoni pop della California del sud della fine degli anni ’60, primi ’70”, è stato registrato principalmente a casa del Boss nel New Jersey e in parte in California e a New York. Conterrà tredici tracce e per il singolo “Hello sunshine”, con il video, bisogna attendere solo la mezzanotte di giovedì.



“Questo disco è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a dei personaggi e con arrangiamenti orchestrali e cinematografici - racconta Springsteen - è un gioiello”.

Le tredici tracce abbracciano ad ampio raggio i grandi “temi americani” (e della musica springsteeniana): highways e deserti, isolamento e comunità, casa e speranza.

La tracklist

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel

