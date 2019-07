Post pubblicitario: Felice Pirola Ortopedia

Felice Pirola, dal 1943 professionalità ed esperienza nell’ortopedia a Monza Da 70 anni professionalità, intraprendenza, passione, esperienza, innovazione, evoluzione e qualità hanno la nostra firma.

Dietro una importante Azienda c’è sempre un uomo appassionato, tenace e capace. E accanto a quest’uomo, novantanove volte su cento, potete scommeterci sopra, c’è sempre una donna altrettanto appassionata, tenace e capace.. L’uomo e l’Azienda hanno lo stesso nome: Felice Pirola. La donna, prima moglie, poi abile collaboratrice è Giuseppina Viganò, per tutti la Signora Pinuccia. Felice Pirola è preparato ed ha voglia di migliorare.

È apprendista non retribuito presso la ditta Lollini, specializzata nella produzione di protesi.. Agli inizi degli anni ’30 lascia Monza: è assunto all’officina ortopedica del Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure. Sotto la guida del professor Zanoli approfondisce le sue conoscenze teoriche e pratiche. Ritornato a Monza, lavora nel negozio di articoli sanitari del padre Gaspare. Il 18 Giugno del 1934 è autorizzato all’esercizio dell’arte di meccanico ortopedico ed ernista. Da quel giorno, Felice Pirola, ne ha fatta di strada. Fonda, insieme al professor Trabucchi, la prima scuola di tecnici ortopedici presso l’istituto Galileo Galilei. Partecipa attivamente alla nascita di numerose associazioni di categoria e si adopera per unirle in un’unica federazione nazionale. Nel 1974 riceve la nomina a Commendatore della Repubblica.

Nel 1943 Felice Pirola apre un negozio di articoli sanitari e ortopedici tutto suo a Monza, in via Manzoni 1. Nel dopoguerra Monza cresce: è arrivato il momenti di mettere la prima pietra su cui costruire non solo il negozio, ma il punto di riferimento dell’ortopedia per Monza e i comuni limitrofi. Nel 1958 questo punto di riferimento è pronto: l’impresa Felice Pirola si trasferisce nell’attuale sede di via Zucchi 44.

Dopo settant’anni, la Felice Pirola è ancora unica nel settore ortopedico. Non solo per i monzesi e per gli abitanti dei comuni vicini. Enti ospedalieri, case di cura, centri d’assistenza e i diversamente abili sanno di poter contare sul laboratorio e sul negozio di via Zucchi. Sanno di trovare l’evoluzione della stirpe Pirola: il figlio Mario, sua moglie Sandra Ortolina e Federico, la terza generazione.

Esperienza non vuol dire fare bene le stesse cose, senza mai cambiare. Esperienza significa avere delle ottime basi ed essere capaci di migliorarsi sempre, utilizzando i materiali, le tecnologia, le conoscenze scientifiche che, di volta in volta, il progresso mette a disposizione dei tecnici ortopedici. Dal laboratorio di Felice Pirola escono prodotti sempre all’avanguardia in relazione al periodo storico in cui sono realizzati. Le idee e la filosofia di Felice Pirola “lavorano” ancora nel laboratorio di via Zucchi. Certo, oggi protesi, tutori, ortesi plantari, corsetti e busti sono realizzati con materiali innovativi come leghe leggere, titanio, fibra di vetro, tecnopolimeri e schiume poliuretaniche. Si è investito in macchinari nuovi, tecnologie evolute, software diagnostici e di modellazione, corsi di aggiornamento.

Per tradizione l’azienda Felice Pirola è sempre avanti. Nel nostro reparto di corsetteria, lingerie e moda mare potrete trovare un vasto assortimento delle migliori marche presenti sul mercato per tutte le taglie, anche forti e in forme calibrate.

