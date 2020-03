Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

#Morosinipista: Gp d’Australia annullato, cosa succederà per Bahrein e Vietnam? Il Gp d’Australia, gara inaugurale della F1, è stato annullato. Cosa succederà per Bahrein e Vietnam? L’analisi del giornalista Nestore Morosini.

Come paventato, il Gp d’Australia, gara inaugurale del mondiale di Formula 1, è stato annullato. Dopo aver sentito tutti team sulle loro intenzioni, e dopo che la McLaren aveva annunciato il suo ritiro dalla gara per mettersi in autoquarantena a causa della positività al Coronavirus di uno dei suoi addetti (una donna), la Fia e gli organizzatori della F1 hanno deciso di annullare la gara.

Il problema, adesso, è che cosa succederà dei gran premi seguenti, primo fra tutti il Bahrein del 22 marzo e il Vietnam del 5 aprile. Il problema grave è che tutto il personale delle dieci scuderie passerà nell’Emirato arabo e poi in Asia, oppure dovrà tornare in Europa perché i due gran gran premi subiranno la stessa sorte di quello di Melbourne.

Visto che già la Cina è stata annullata e rinviata a data da destinarsi, a questo punto Federazione internazionale e organizzatori delle gare farebbero bene, sentita l’Organizzazione mondiale della sanità, a stabilire una data minima per la ripresa delle competizioni, diciamo l’Olanda fissata per il 10 maggio. Oppure andare direttamente in Canada, il 14 giugno, saltando Olanda, Spagna, Monaco e Azerbaijan.

La soluzione estrema sarebbe quella di annullare il mondiale e andare direttamente al 2021 con le nuove regole tecniche.

