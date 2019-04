#MorosininPista: solo Verstappen più veloce di Mick Schumacher (seguito da mamma Corinna) La rubrica del giornalista Nestore Morosini racconta Il debutto di Mick Schumacher, figlio del campione Michael, su Ferrari su una pista del Mondiale. Il ragazzo, seguito da mamma Corinna, è andato veloce.

Mick Schumacher, ovvero buon sangue non mente. Con la Ferrari SF90 ha effettuato una serie di test, 56 giri in tutto, sul tracciato del Barhein: secondo dietro a Verstappen, staccato di meno di 6 decimi. È vero che 6 decimi possono sembrare tanti, in termini formulistici, ed è anche vero che la Ferrari in Barhein è stata mattatrice in prove, qualifiche e 53 giri di gara prima di cedere per un guasto alla power unit. Così com’è vero che la monoposto di Mick montava pneumatici soft (rossi) mentre tutte le altre (ad eccezione di Ricciardo anche lui con le rosse) montavano le medie, color giallo.

Ma è anche vero che Mick Schumacher non aveva mai girato su una pista del mondiale con una Ferrari: l’essersi messo dietro un sacco di gente significa solo che buon sangue non mente.

Come per la gara di esordio in Formula 2, Corinna Boetsch Schumacher ha seguito da vicino i test del figlio in Bahrain. La madre di Mick e moglie del campione Michael Schumacher è un forte anello di congiunzione tra un grande passato e un possibile splendido futuro. Che Mick spera di avere in Ferrari.



F1, Ferrari: Mick Schumacker

