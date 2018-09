F1, Morosini in pista: a Singapore contro Hamilton non ce n’è per nessuno Giorno di qualifiche a Singapore per il campionato mondiale di F1: la Mercedes, che aveva nascosto Hamilton, nel Q3 ha dato ampia dimostrazione che, quando c’è da tirar fuori la classe, il suo campione del mondo non si fa pregare.

La Red Bull si era nascosta nelle prove libere ma solo per quel che riguarda Verstappen, la Ferrari pure e anche la Mercedes. La Ferrari è rimasta nascosta anche nella qualifica: Raikkonen ha fatto quel che poteva restando sui tempi sempre segnati con gomme hypersoft e ha ottenuto il quinto posto; Vettel ha commesso due errori nel Q3 quello che decide della pole position ed è giunto terzo con sei decimi dalla pole; Verstappen ha messo a frutto il lavoro dei tre turni di libere e ha stabilito un tempo di rilievo surclassando Ricciardo che la Red Bull sembra trattare come un intruso visto che l’anno prossimo se ne andrà alla Renault.

E la Mercedes, che aveva nascosto Hamilton passato penultimo nel Q2, nel Q3 ha dato ampia dimostrazione che, quando c’è da tirar fuori la classe, il suo campione del mondo non si fa pregare diventando improvvisamente un jet a reazione dando la sensazione che quando lui è in vena di prodezze non ce n’è per nessuno.

Ho subito pensato all’andreottiano “a pensar male si fa peccato ma spesso ci s’indovina”: che Hamilton abbia avuto una pompatina di motore dal box? Forse, anche per il distacco subito dal suo compagno di squadra Bottas che in qualifica non è certo un fermo: ma se Lewis ha fatto senza il famoso bottone della potenza, ha messo una bella ipoteca su una gara dove chi parte dietro si trova a mal partito. Tuttavia la formula 1, quest’anno, ci ha insegnato che dietro ogni curva e alla fine di ogni rettilineo ci può essere una sorpresa. A patto però che nel GP Singapore notturno, i piloti Ferrari mettano a frutto quel meglio che finora, ragionevolmente, hanno spesso sprecato.

