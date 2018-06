Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, Monti di Russia: il Mondiale 2018 va agli ottavi, cos’è successo finora La prima fase del Mondiale 2018 è alle spalle e si è chiusa anche con il discutibile premio Fair play che ha eliminato il Senegal. Da sabato 30 giugno comincia un’altra storia, con gli ottavi di finale. È l’ora dell’eliminazione diretta, il momento spietato in cui non c’è più spazio per gli errori. Il commento di Fabio Monti.

La prima fase del Mondiale 2018 è alle spalle; da sabato 30 giugno comincia un’altra storia, con gli ottavi di finale. È l’ora dell’eliminazione diretta, il momento spietato in cui non c’è più spazio per gli errori, nemmeno ai supplementari e tantomeno ai rigori. L’ultima giornata ha proposto un drammatico Colombia-Senegal, deciso da un gol del gigantesco Yerry Mina, del Barcellona, che ha comportato l’eliminazione degli africani, finiti a pari punti, differenza-reti, gol fatti, scontro diretto con i giapponesi, sconfitti dalla Polonia, ma con un minor numero di cartellini gialli.

Questa volta la Fifa ha puntato sul fair play, ma la regola resta discutibile: troppa differenza negli arbitraggi per adottare un metro di questo genere.

LEGGI Tutti i commenti di Monti di Russia

Fabio Monti

La partita n. 48, fra due squadre già qualificate, ha invece portato il Belgio (vincente per 1-0 con il gol di Januzaj) a vincere il gruppo G e a finire nel parte più dura del tabellone. Il fatto che Southgate non abbia schierato Harry Kane e che abbia dato l’impressione di preferire il secondo posto ha scatenato I fischi dei tifosi inglesi. Al di là della Manica sono fatti così: pretendono che si giochi alla morte fino alla fine, come dimostrano le storie del campionato e delle coppe nazionali.

Fin qui è stato un Mondiale con sorprese importanti in senso positivo (la Svezia su tutti) e negativo (mai visto la Germania subito a casa), con il record di rigori fischiati (24, con sei errori, Messi e Cristiano Ronaldo fra gli altri), con 25 gol dopo il 40’ della ripresa e ben 9 autogol. Soltanto tre squadre a punteggio pieno: Uruguay, Croazia e Belgio. Il Var è intervenuto in 20 partite su 48 e ha corretto molti (troppi) errori arbitrali.

La prima fase ha confermato la forza del calcio europeo, che ha qualificato dieci squadre su 14 (fuori Germania, Islanda, Polonia e Serbia) e di quello sudamericano che, nonostante gli stenti argentini, ha perso per strada soltanto il Perù.

L’Asia ha qualificato soltanto il Giappone (fuori Arabia Saudita, Iran e Corea del Sud), il Centroamerica si è salvato con il Messico (a casa Panama e Costa Rica). Sparisce dalla cartina del Mondiale l’Africa: cinque nazionali in corsa, Senegal, Nigeria, Tunisia, Egitto e Marocco (la migliore) e cinque bocciature. Quattro anni fa, erano arrivate agli ottavi Algeria (costrinse la Germania ai supplementari) e Nigeria (fuori con l’Argentina).

Nel 2010 il Ghana arrivò a un passo dalla semifinale, perdendo ai rigori con l’Uruguay in modo incredibile e vicino alla semifinale erano andati il Camerun nel 1990 e il magnifico Senegal del 2002. Era dal 1982 che l’Africa non superava la prima fase. Il saccheggio da parte dell’Europa sta distruggendo un calcio un tempo bellissimo e che ha perso la sua vera caratteristica: la velocità, l’imprevedibilità, la gioia di inseguire un pallone. Le tattiche e i ricchi ingaggi dei club europei hanno distrutto l’anima di un continente, che già fatica a fare squadra e che ha cancellato le sue origini.

Programma ottavi di finale

30 giugno

Ore 16, Kazan: Francia-Argentina A

Ore 20, Sochi: Uruguay-Portogallo B

1 luglio

Ore 16, Mosca: Spagna-Russia C

Ore 20, N. Novgorod: Croazia-Danimarca D

2 luglio

Ore 16, Samara: Brasile-Messico E

Ore 20, Rostov: Belgio-Giappone F

3 luglio

Ore 16, S. Pietroburgo: Svezia-Svizzera G

Ore 20, Mosca: Colombia-Inghilterra H

Quarti di finale

6 luglio

Ore 16, N. Novgorod: B-A

Ore 20, Kazan: È-F

7 luglio

Ore 16, Samara: G-H

Ore 20: C-D

© RIPRODUZIONE RISERVATA