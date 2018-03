Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Torta Pasqualina ai carciofi La VIDEORICETTA - Arriva la Pasqua e la rubrica Le strade del gusto la festeggia a tavola. La puntata numero 16 propone la ricetta della torta pasqualina ai carciofi e al fianco della food blogger Patrizia Rimoldi questo mese c’è la collega Sara Bonaccorsi.

Una puntata tutta dedicata alla Pasqua con una ricetta strepitosa della food blogger Sara Bonaccorsi. Una ricetta semplice ma molto gustosa e soprattutto scenografica. Si tratta di una rivisitazione della classica torta pasqualina, preparata con un ripieno a base di carciofi e una forma a corona un po’ diversa dal solito. Provate a farla per il vostro pranzo di Pasqua e il successo con i vostri ospiti sarà assicurato.

INGREDIENTI:

500 gr farina 00

250 gr burro

800 gr cuori di carciofo surgelati

450 gr ricotta

6 uova

50 ml di latte

sale fino

pepe

noce moscata

1 spicchio di aglio

acqua

olio evo

PROCEDIMENTO:

Per prima cosa bisogna preparare la pasta brisè, stendete la farina su una spianatoia, metteteci sopra il burro freddo tagliato a cubetti ed iniziate ad amalgamare. Poi aggiungete gradatamente l’acqua fredda e impastate con le mani fino ad ottenere un bel panetto liscio ed omogeneo. Con l’aiuto di un mattarello stendete la pasta brisè formando un rettangolo abbastanza ampio.

*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 1



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 2



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 3





Ora procedete con la preparazione del ripieno. Mettete a soffriggere lo spicchio di aglio con l’olio evo in una padella antiaderente. Aggiungete poi i carciofi e fateli cuocere circa 10 minuti, verso fine cottura aggiungete pepe, sale e noce moscata. Una volta cotti poneteli in un tagliere e tagliateli a piccoli pezzi, rovesciateli poi in una terrina, incorporate la ricotta, 1 uovo e mescolate il tutto amalgamando bene gli ingredienti. Preparate poi 4 uova sode che metterete nella torta.

*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 4



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 5



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 6



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 7



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 8

Stendete la base di pasta. Disponete 2/3 di farcitura sul lato lungo della brisè; ponete sulla farcitura le uova sode, alla stessa distanza l’una dall’altra. Coprite con la farcitura rimasta.

*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 9



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 10



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 11



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 12



Aiutandovi con la carta da forno arrotolate il tutto, lasciando un margine libero di circa 10/12 cm di pasta brisè. Ritagliate la parte libera di pasta in striscioline larghe circa 1 centimetro. Intrecciate le striscioline a tre a tre, realizzando delle trecce di sfoglia che andrete a rigirare sopra il rotolo di impasto che avete ottenuto. Infine spennellate con il tuorli di un uovo mescolato con il latte. Infornate a 180 gradi (ventilato) per 30 minuti circa, fino a quando la superficie della torta pasqualina sarà ben dorata e croccante.

*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 13



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 14



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 15



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 16



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 17



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi - 18



*

Le strade del gusto, 16: torta pasqualina ai carciofi

GUARDA ANCHE LA VIDEORICETTA



Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com





© RIPRODUZIONE RISERVATA