Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate La VIDEORICETTA - Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate protagonisti della puntata della rubrica Le strade del gusto dedicata alla cucina di recupero. Ospite della food blogger Patrizia Rimoldi lo chef Cristian Benvenuto del ristorante La Filanda di Macherio.

Argomento di questo mese delle Strade del gusto è la cucina di recupero e non poteva esserci ricetta migliore dei Rocher di salmone dello chef Cristian Benvenuto del ristorante La Filanda di Macherio. Sono sfiziosi finger food che si preparano molto facilmente, in poco tempo e a basso costo. Per preparare una porzione la spesa è stata solo di 1 euro e 50 centesimi. Per la preparazione è stata utilizzata la parte esterna laterale della baffa del salmone che di solito viene buttata, come vengono buttate le foglie del sedano che invece sono buonissime.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

400 g di scarti di salmone

100 g di granella di nocciole

20 foglie di sedano

5 cucchiai di farina

Quanto basta di acqua gasata

sale

olio di semi per friggere

PROCEDIMENTO

1) Iniziate dai rocher. Tagliate a piccoli pezzi il salmone, formate delle palline e passatele nella granella di nocciola. Mettete in una telgia della carta forno e ponetevi sopra le vostre palline di salmone, poi cuocetele a 180 gradi per 10 minuti.

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 1

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 2

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 3

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 4

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 5

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 6

2) Mentre i rocher sono in forno potete iniziare l’altra preparazione, separate le foglie dal gambo di sedano, lavatele e asciugatele bene. Poi preparate la pastella, mettete la farina in una terrina e piano piano versate l’acqua gasata fino che avrete ottenuto la consistenza di una crema morbida, intanto tenete mescolato con una frusta.

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 7

(Foto by Chiara Pederzoli)

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 8

3) Mettete l’olio di semi a scaldare e quando avrà raggiunto la giusta temperatura intingete le foglie di sedano nella pastella e friggetele qualche istante. Salatele a piacere.

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 9

*

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate - 10

4) Servite tutto ancora caldo

Le Strade del gusto: Rocher di salmone con foglie di sedano pastellate

LA VIDEORICETTA DI CHEF BENVENUTO

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA